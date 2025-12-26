Lực lượng An ninh kinh tế hướng tới mục tiêu kiến tạo phát triển 26/12/2025 17:17

Sáng 26-12-2025, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 của Cục An ninh kinh tế. Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (ANKT) chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 của Cục An ninh kinh tế.

Năm 2025, Cục ANKT đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của hệ lực lượng ANKT để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANKT và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ đạt hiệu quả tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mức.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cục ANKT luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia. Đơn vị đã tham mưu thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Chính phủ về kinh tế, trọng tâm là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Nổi bật trong công tác tham mưu chiến lược, đơn vị đã có 177 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Chính phủ về tình hình và đề xuất giải pháp bảo đảm ANKT, tháo gỡ khó khăn, khắc phục những “điểm nghẽn”. Qua đó, xử lý kịp thời nhiều vấn đề kinh tế cấp bách, quan trọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng tặng Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang- Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

Ghi nhận thành tích đạt được, năm 2025, Cục ANKT được Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả của Cục ANKT. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng ANKT cần triển khai các phương thức bảo vệ an ninh từ "mệnh lệnh phục tùng" sang "mệnh lệnh phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển".

Lực lượng ANKT cần quyết liệt tạo chuyển biến mạnh mẽ, gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng tập thể phòng 3, Cục ANKT.

Thứ trưởng chỉ đạo đơn vị nắm sâu, sát tình hình để kịp thời phát hiện những bất cập, "điểm nghẽn" trong triển khai chính sách kinh tế. Từ đó tham mưu tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân.

Đơn vị cần tham mưu ban hành kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12 về bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa công tác nghiệp vụ đi vào chiều sâu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện tốt phong trào thi đua “Ba nhất”: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.