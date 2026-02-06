Chánh Thanh tra TP.HCM Phạm Văn Nghì được bầu bổ sung Ủy viên UBND 06/02/2026 10:40

(PLO)- HĐND quyết nghị xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM.

Nội dung được quyết nghị tại kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 6-2.

Theo đó, HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM.

Trước đó, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã trình tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM.

HĐND quyết nghị xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Phạm Văn Nghì, sinh năm 1978, quê tỉnh Tiền Giang cũ, nay là Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Phạm Văn Nghì làm Phó Chánh Thanh tra TP.HCM từ tháng 5-2020. Trước khi về công tác ở Thanh tra TP.HCM, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 cũ.

Ông được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM vào tháng 12-2025.