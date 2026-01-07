TP.HCM siết tiến độ thực hiện kết luận thanh tra, bản án, quyết định của tòa án 07/01/2026 16:59

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các bản án, quyết định của tòa án nhằm tháo gỡ vướng mắc, chống lãng phí, thu hồi tài sản thất thoát và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chiều 7-1, UBND TP.HCM chức hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 2-12-2025 về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án, quyết định của toà án có liên quan trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy dự chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 168 điểm cầu phường, xã và đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Rà soát, phân loại toàn bộ kết luận, bản án

Theo UBND TP.HCM, việc ban hành kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phòng, chống lãng phí; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhất là công tác thi hành kết luận thanh tra, kiểm toán, thi hành án và thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan; hạn chế tình trạng tồn đọng, chậm trễ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, phân loại toàn bộ các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án, quyết định của tòa án thành bốn nhóm: Nội dung có điều kiện thực hiện; nội dung không còn điều kiện thực hiện; nội dung có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; nội dung vượt thẩm quyền, cần xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, Thanh tra TP.HCM được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; Sở Tài chính theo dõi việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Cục Thi hành án dân sự TP.HCM theo dõi việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án.

Kế hoạch nhấn mạnh nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ, né tránh, gây thất thoát ngân sách, tài sản nhà nước.

Không để “quên, sót, lọt” sau sáp nhập

Tại hội nghị, nhiều đại diện sở, ngành đã nêu ý kiến, phản ánh khó khăn trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, bản án; đề nghị sớm phân định rõ trách nhiệm sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Đại diện các sở, ban, ngành TP.HCM tham dự hội nghị, trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán và thi hành các bản án, quyết định của tòa án. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao tinh thần tham dự đầy đủ, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận thiết thực từ các sở, ngành, địa phương.

Nhằm triển khai các kế hoạch của UBND TP.HCM một cách thuận lợi, đầy đủ và hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân công rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án, quyết định của tòa án trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt Kế hoạch 158 về theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán và các bản án, quyết định của tòa án. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông Bảy, Kế hoạch 158 được ban hành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài trong công tác thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán và thi hành án.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị” – ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng “quên, sót, lọt” các kết luận, bản án sau sáp nhập.

“UBND TP.HCM sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xem xét trách nhiệm đối với những đơn vị triển khai chậm, thực hiện không nghiêm túc hoặc không đạt yêu cầu”- ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh.