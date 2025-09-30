TP.HCM công bố kết luận thanh tra 94 dự án có vướng mắc, tồn đọng 30/09/2025 16:19

Chiều 30-9, Thanh tra TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố kết luận thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Lập 12 đoàn thanh tra 94 công trình, dự án

Trước đó, ngày 22-7, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch số 1505, theo đó sẽ trực tiếp thanh tra 20 công trình, dự án và giao UBND TP.HCM chỉ đạo Thanh tra TP tiến hành thanh tra 94 công trình, dự án khác trên địa bàn. Đến ngày 29-7, UBND TP đã ban hành kế hoạch cụ thể triển khai công tác này.

Thanh tra thành phố đã thành lập 12 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra 94 công trình, dự án. Ảnh: NT

Ngày 1-8, Thanh tra TP.HCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định thanh tra đối với 94 công trình, dự án theo danh mục đính kèm kế hoạch số 1505. Cơ quan này thành lập 12 đoàn thanh tra, quán triệt nguyên tắc hoạt động đúng quy định pháp luật, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tránh để xảy ra tiêu cực.

Qua rà soát, UBND TP thống nhất kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra đối với 34 công trình, dự án đã có kết luận hoặc đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, chưa khởi công hoặc đã được tháo gỡ vướng mắc. Thanh tra TP tiếp tục thực hiện thanh tra 60 công trình, dự án còn lại, trong đó có 34 sử dụng vốn ngân sách và 26 sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Đến ngày 20-9, Thanh tra TP đã ban hành 12 kết luận thanh tra. Các đoàn thanh tra tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, đồng thời xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Kết quả cho thấy nhiều vấn đề nổi bật trong quá trình triển khai dự án như: phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, bố trí vốn, thanh quyết toán, giao đất, xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Các kết luận chỉ ra một số sai phạm, thiếu sót có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Trên cơ sở đó, Thanh tra TP kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan và đề xuất UBND TP chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Vừa xử lý vi phạm, vừa tháo gỡ vướng mắc

Bên cạnh việc phát hiện sai phạm, hoạt động thanh tra cũng chỉ rõ nguyên nhân khó khăn của nhiều công trình, dự án, qua đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm tháo gỡ để tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Thanh tra TP khẳng định, kết quả thanh tra góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời là cơ sở để hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, đất đai, xây dựng, đấu thầu… Việc này vừa hạn chế thất thoát, lãng phí, vừa bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Qua thanh tra, có 16 công trình, dự án cơ bản đã tháo gỡ được vướng mắc, tiến độ đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, 44 công trình khác vẫn còn nhiều khó khăn nên Thanh tra TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành và chủ đầu tư khẩn trương xử lý để sớm đưa công trình vào vận hành, tránh lãng phí.

Đối với 34 công trình, dự án được đình chỉ thanh tra, cơ quan này cũng sẽ tham mưu UBND TP hướng xử lý tiếp theo để các dự án được triển khai đúng quy định.

Việc công bố kết luận thanh tra được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Thanh tra TP cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, đồng thời báo cáo kịp thời lên cấp có thẩm quyền.