Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn flycam uy hiếp an toàn bay tại sân bay Đà Nẵng 26/02/2026 17:16

(PLO)- Các trường hợp cố tình vi phạm, chiếu tia laser hoặc vận hành flycam gây ảnh hưởng đến hoạt động bay sẽ bị xử lý ở mức cao nhất, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 26-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý tình trạng tàu bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép trong vùng cấm bay Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 375, Sư đoàn Không quân 372 phối hợp cử lực lượng và phương tiện áp chế để hỗ trợ truy vết, xử lý khi nhận thông báo có UAV trái phép.

Đà Nẵng quản lý chặt flycam hoạt động không phép ảnh hưởng đến hoạt động bay. Ảnh: QS

UBND TP giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo công an các phường, xã điều tra, làm rõ các vụ UAV hoạt động trái phép trên địa bàn. Đặc biệt lưu ý hướng các trục đường CHC 35L/17R, 35R/17L kéo dài nhằm kịp thời xử lý, ngăn chặn hành vi điều khiển UAV trái phép gây mất an toàn bay.

Bộ CHQS TP chỉ đạo Ban CHQS các phường, xã tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện và thông báo các hoạt động bay trái phép trong khu vực cấm, khu vực hạn chế bay của sân bay Đà Nẵng.

UBND các phường lân cận sân bay và trục cất, hạ cánh kéo dài phổ biến quy định pháp luật về phòng không nhân dân đến từng tổ dân phố và người dân. Các địa phương cần đẩy mạnh thông tin để người dân hiểu rõ mối nguy hiểm và quy định cấm liên quan đến an toàn bay.

Chính quyền thành phố nghiêm cấm mọi hành vi bay tự phát trong khu vực cấm, khu vực hạn chế bay của sân bay Đà Nẵng.

UBND TP nhấn mạnh các trường hợp cố tình vi phạm, chiếu tia laser hoặc vận hành UAV/flycam gây ảnh hưởng đến hoạt động bay sẽ bị xử lý ở mức cao nhất, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, từ ngày 10-2 đến 22-2, sân bay Đà Nẵng xuất hiện nhiều vụ máy bay không người lái gây ảnh hưởng trực tiếp đến các chuyến bay, buộc máy bay phải bay chờ hoặc tạm hoãn cất cánh.