Xe container cố băng qua đường sắt bị tàu hoả tông, đẩy văng xa 25/02/2026 21:59

(PLO)- Xe container cố băng qua đường sắt thì bị tàu hoả SE3 tông dẫn đến hư hỏng nặng.

Tối 25-2, tại điểm giao đường bộ và đường sắt Bắc- Nam (thuộc địa phận xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông tàu hoả và xe đầu kéo chở container.

Camera hành trình của xe người dân ghi lại thời khắc xe container bị tàu hoả tông.

Được biết, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19 giờ 32 ngày 25-2 theo hướng vào TP.HCM khi đến đoạn Văn Điển- Thường Tín (Hà Nội) thì va trúng xe đầu kéo chở container BKS 29H 792.xx- đang từ đường bộ chạy qua đường sắt. Cú tông mạnh khiến xe container bị hư hỏng nặng, gãy barie đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an xã ngọc Hồi, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ, điều tra vụ tai nạn.