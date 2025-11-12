Đề xuất tăng mức phạt hành vi ném đá lên tàu hoả, vứt rác từ tàu ra ngoài 12/11/2025 15:19

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường sắt, trong đó có hành vi ném gạch, đá, cát vào tàu hoả.

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt, thay thế một số nội dung được quy định tại Nghị định 100/2019. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Cụ thể, mức phạt đối với hành vi bán hàng rong trên tàu, dưới ga; không chấp hành nội quy đi tàu; ném đất, đá hoặc vật khác từ trên tàu xuống được đề xuất tăng từ 100.000 - 200.000 đồng lên 200.000 - 400.000 đồng.

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ học sinh ném đá lên tàu hoả gây nguy hiểm cho hành khách. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Hành vi gây mất trật tự, an toàn trên tàu, dưới ga; đổ, để rác thải sinh hoạt lên phương tiện giao thông đường sắt; mang theo động vật có dịch bệnh, chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí hoặc hàng nguy hiểm vào ga, lên tàu trái quy định… sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng, thay vì 300.000 - 500.000 đồng như hiện nay.

Đáng chú ý, mức phạt tiền đối với hành vi ném gạch, đất, đá, cát hoặc các vật thể khác vào tàu được nâng từ 500.000 - 1 triệu đồng lên 1 - 2 triệu đồng.

Ngoài ra, cá nhân có hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe hành khách hoặc nhân viên đường sắt đang thi hành nhiệm vụ sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng, thay cho mức hiện hành 2 - 3 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vận chuyển quá số người được phép chở; vi phạm trong đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt; xây dựng và duy trì hệ thống quản lý an toàn đối với đường sắt đô thị.

Bộ Xây dựng đồng thời đề xuất phân cấp triệt để thẩm quyền xử phạt cho chính quyền địa phương. Theo đó, chủ tịch UBND các cấp được quyền xử phạt tất cả các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt trong phạm vi địa bàn quản lý. Thẩm quyền xử phạt cũng được quy định cho giám đốc Sở Xây dựng và cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.