Yêu cầu khắc phục ngay tồn tại trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang 25/12/2025 15:27

(PLO)- Sau nhiều lần kiểm tra, Cục Đường bộ cho biết vẫn còn nhiều kiến nghị chưa được thực hiện trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Ngày 25-12, Cục Đường bộ có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 7 và Khu Quản lý đường bộ III về việc khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo Cục Đường bộ, thời gian qua cơ quan này đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra thực tế tuyến. Tại biên bản kiểm tra ngày 17-7, Cục Đường bộ đề nghị Ban Quản lý dự án 7 và Khu Quản lý đường bộ III thực hiện nhiều nội dung khắc phục và báo cáo kết quả.

Tuy nhiên, đến nay theo ghi nhận của Tổ công tác, vẫn còn 4/7 kiến nghị chưa được Ban Quản lý dự án 7 thực hiện. Cục Đường bộ yêu cầu đơn vị này khẩn trương nghiên cứu triển khai, báo cáo kết quả để Tổ công tác nắm tình hình.

Trong đợt kiểm tra mới nhất vào ngày 16-12, Cục Đường bộ tiếp tục đề nghị hai đơn vị trên tổ chức thực hiện đúng các quy định hiện hành, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền, bao gồm các vấn đề phát sinh trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành, khai thác tuyến.

Tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: X.HOÁT

Cụ thể, Cục Đường bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại nút giao Cổ Mã theo đúng phương án đã được cục phê duyệt. Đồng thời, tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành công trình đối với các hư hỏng mặt đường và các hư hỏng khác trên tuyến.

Ban Quản lý dự án 7 cũng được yêu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ tình trạng mặt đường, đặc biệt là đoạn từ nút giao Cổ Mã đến nút giao Vạn Giã để có giải pháp khắc phục phù hợp hoặc báo cáo bằng văn bản cho Tổ công tác. Ngoài ra, đơn vị này phải rà soát, hoàn chỉnh các vị trí hàng rào lưới B40 còn thiếu dọc tuyến.

Đối với Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ đề nghị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, bố trí lực lượng trực chốt nhằm ngăn chặn xe máy đi vào đường cao tốc. Cùng với đó là chấn chỉnh công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, xử lý tình trạng tự ý mở tôn sóng khu vực trạm dừng nghỉ tại Km334+900, kịp thời ngăn chặn vi phạm tháo dỡ hàng rào B40 và khẩn trương khắc phục theo quy định.

Ngoài ra, Khu Quản lý đường bộ III cần làm việc với nhà đầu tư trạm dừng nghỉ để yêu cầu triển khai các giải pháp nâng cao an toàn tại khu vực lối ra, vào và trong suốt quá trình thi công xây dựng cũng như vận hành, khai thác trạm dừng nghỉ tại Km334+900.

Như PLO đã đưa tin, ngày 16-12, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Cục Đường bộ tiến hành rà soát toàn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang và ghi nhận nhiều tồn tại, bất hợp lý, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Theo đoàn kiểm tra, hiện tuyến mới có một trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành. Trên toàn tuyến chỉ bố trí một vị trí dừng đỗ xe tạm thời, song mặt đường vào trạm lồi lõm, thiếu hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đơn cử như một số vị trí, hệ thống rãnh thoát nước xả ra chân đường, có nguy cơ gây ngấm ngược vào nền đường, dẫn đến lún, trũng mặt đường; nhiều đoạn hàng rào B40 bị tháo dỡ nhưng chưa được khắc phục, xuất hiện tình trạng bò và súc vật đi vào hành lang cao tốc.

Đặc biệt, đoạn từ nút giao Cổ Mã đến nút giao Vạn Giã xuất hiện nhiều vị trí mặt đường mấp mô, lồi lõm, nhiều đoạn hộ lan tôn sóng bị hư hỏng, xô lệch nhưng chưa được sửa chữa kịp thời.