Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp nhận lượng xe kỷ lục 25/02/2026 10:08

(PLO)- Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ghi nhận trung bình 81.879 xe/ngày đêm, mức cao nhất kể từ khi đưa vào khai thác.

Ngày 25-2, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết trong dịp Tết, 5 tuyến cao tốc do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đã phục vụ khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hai tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ghi nhận lưu lượng tăng đột biến vào ngày 14-2 (27 Tết). Cụ thể, tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình đạt 129.141 lượt phương tiện/ngày đêm. Tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đạt trung bình 81.879 xe/ngày đêm, cao nhất kể từ khi khai thác.

Tuyến Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng ghi nhận các mốc lưu lượng kỷ lục mới. Riêng ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ, tuyến Nội Bài - Lào Cai đạt 110.427 xe/ngày đêm.

Lưu lượng ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện đã vượt công suất thiết kế nên VEC đang thực hiện mở rộng tuyến. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý, tuyến Bến Lức - Long Thành bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51, với lưu lượng trung bình 25.882 xe/ngày đêm.

Theo VEC, trong các kỳ nghỉ lễ lớn, lưu lượng phương tiện tăng cao là yếu tố khó tránh. Dịp Tết vừa qua, một số dự án xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm, nhất là tại các tuyến có mật độ phương tiện lớn như Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Nội Bài - Lào Cai.

Ngoài ra, một số vụ va chạm giao thông xảy ra trên các tuyến Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên, không ghi nhận sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

VEC cho biết công tác trực vận hành, tuần tra, cứu hộ cứu nạn được duy trì 24/24 giờ. Các đơn vị khai thác bố trí tăng cường nhân sự, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Doanh nghiệp cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông (C08) và CSGT địa phương để phân luồng từ sớm, từ xa; điều tiết giao thông linh hoạt tại các nút giao, trạm thu phí; thực hiện nghiêm chỉ đạo của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Trước áp lực lưu lượng ngày càng lớn, VEC đang tập trung triển khai các dự án mở rộng tuyến Nội Bài - Lào Cai và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nhiều hạng mục được tổ chức thi công xuyên Tết nhằm sớm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, nâng cao năng lực thông hành.

Thời gian tới, VEC tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng các tuyến cao tốc, từng bước xử lý các nút thắt hạ tầng để đáp ứng nhu cầu giao thông gia tăng.

“Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…”- đại diện VEC cho hay.