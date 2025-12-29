Đồng Nai vào cuộc vụ ngừng bán xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây 29/12/2025 15:22

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo xử lý kịp thời việc cung cấp xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chiều 29-12, liên quan việc Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành thông báo sẽ dừng bán xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh theo dõi, nghiên cứu xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, tại cửa hàng xăng dầu 47 địa chỉ Km41 +100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có treo thông báo với nội dung: "Do điều kiện khách quan, cửa hàng xăng dầu Châu Thành 47 xin tạm ngưng cung cấp xăng dầu từ ngày 30-12-2025".



Thông báo tạm ngưng cung cấp xăng tại tại cửa hàng xăng dầu 47 địa chỉ Km41 +100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CTV.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, các tài xế lo lắng khi chạy xe trên cao tốc trong thời gian tới, đặc biệt đang vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại đang tăng cao.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải có phương án đảm bảo vận hành 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây.

Đồng thời, VEC có phương án xử lý đối với trường hợp đơn vị đang hoạt động là Công ty xăng dầu Châu Thành ngừng cung ứng hai trạm xăng dầu, gây mất cân đối nguồn cung hoặc phát sinh gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, cho biết giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành đã hết hạn từ ngày 5-11-2025, nhưng vẫn bán.

Cũng theo lãnh đạo Sở Công Thương, để xảy ra việc thông báo ngưng cung cấp xăng dầu có nguyên nhân phát sinh từ tranh chấp giữa chủ đầu tư cao tốc là VEC, Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành và Công ty Thái Sơn E&C.

Vì vậy, để bảo đảm dịch vụ cung cấp xăng dầu ở trạm dừng nghỉ trên cao tốc không bị gián đoạn, Sở Công Thương đề nghị VEC chủ trì, làm việc với các bên liên quan, xác định đơn vị được giao quyền khai thác hợp pháp và chịu trách nhiệm vận hành 2 cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ nêu trên.

Đồng thời, VEC có trách nhiệm xây dựng và báo cáo phương án dự phòng khẩn cấp để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối không để gián đoạn dịch vụ xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

“Phải xác định trạm xăng dầu là hạng mục bắt buộc của một trạm dừng nghỉ loại 1 nằm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Vì vậy, chúng tôi đã nhiều lần có văn bản yêu cầu VEC phải có chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, ổn định tại trạm dừng nghỉ nêu trên” - lãnh đạo Sở Công Thương cho biết.