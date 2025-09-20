Thanh tra nhiều bệnh viện ở Lâm Đồng về mua trang thiết bị, vật tư y tế 20/09/2025 11:01

(PLO)- Trước đó, công an đã khởi tố ba vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cũ.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

Theo các quyết định trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiến hành thanh tra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam), Bệnh viện Phổi Bình Thuận, Bệnh viện Da liễu Bình Thuận, Bệnh viện Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Bình Thuận.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2021 và những nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra vào ngày 16-9.

Trước đó, tháng 2-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũ đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Một góc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Vụ án trên liên quan việc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận mua sắm trang thiết bị y tế, máy thở do một công ty ở TP.HCM cung cấp theo hai hợp đồng hồi tháng 8-2020 và tháng 12-2020.

Kết quả xác minh cho thấy ngoài việc hồ sơ mời thầu không phù hợp, giá các mặt hàng của các gói thầu có tổng giá trị chênh lệch lớn giữa giá công ty mua vào so với giá trúng thầu.

Trong đó có 16 thiết bị với giá trúng thầu hơn 10,7 tỉ đồng; trong khi giá mua vào chỉ 5,7 tỉ đồng. Gói thầu mua năm máy thở, giá trúng thầu hơn 3,4 tỉ đồng, trong khi giá mua vào gần 1,8 tỉ đồng.

Ngoài hai gói thầu trên, gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cũng do công ty trên trúng thầu hơn 10 tỉ đồng, trong khi giá mua vào chỉ 4,9 tỉ đồng.

Tổng giá trị hai gói thầu năm 2020 và một gói thầu năm 2021 vừa nêu trên có giá trị hơn 24,2 tỉ đồng, trong khi giá mua vào chỉ gần 12,5 tỉ đồng, tăng đến 94%.

Đến tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và CDC Bình Thuận.

Trụ sở CDC Bình Thuận.

Cũng theo nguồn tin trên, trong hai năm 2020- 2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 71 tỉ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỉ đồng.

Trong đó, có gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021. Hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu hơn 3,6 tỉ đồng, nhà thầu trúng thầu là một công ty khác ở TP.HCM.

Theo hồ sơ, ngày 7-8-2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ký hợp đồng với công ty trên mua 2.016 kit test của Công ty Việt Á với giá 470.000đ/kit test, trị giá 947 triệu đồng.

Đến ngày 9-9-2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ký tiếp hợp đồng mua 4.992 kit test của Công ty Việt Á với giá 367.500đ/kit test với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Riêng trong tháng 12-2020, bệnh viện trên ký hợp đồng với Công ty Việt Á với tổng giá trị hợp đồng hơn 3,8 tỉ đồng, trong đó có một máy sinh học phân tử Realtime PCR có xuất xứ từ Malaysia với giá hơn 1,3 tỉ đồng…

Máy xét nghiệm Real-time PCR của Công ty Việt Á tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: PĐ

Trong hai năm 2020-2021, CDC Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 198 tỉ đồng với 53 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện hơn 190 tỉ đồng.

Các gói thầu nói trên đều được mua từ nguồn vốn ngân sách, nguồn kinh phí vận động phòng chống dịch thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn…

Ba vụ án đã khởi tố nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý.