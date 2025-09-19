21 phó giám đốc sở và tương đương ở Lâm Đồng nghỉ việc theo Nghị định 178 19/09/2025 15:52

(PLO)- Trong tháng 8-2025, tỉnh Lâm Đồng phê duyệt 361 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178, trong đó có 21 phó giám đốc sở và tương đương.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) của Chính phủ quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đến ngày 31-8.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, trong tháng 8-2025 có 1.062 hồ sơ xin nghỉ việc. Qua quá trình tham mưu giải quyết, đến ngày 30-8, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định số 67/2025/NĐ CP của Chính phủ đối với 361 trường hợp.

Trong đó, có 21 phó giám đốc sở và tương đương; 171 trường hợp cấp tỉnh; 142 trường hợp cấp xã; 27 trường hợp vì lý do sức khỏe.

Đối với những người nghỉ vì lý do sức khỏe, sau khi xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, Sở Nội vụ căn cứ vào kết quả giám định y khoa của Sở Y tế, đối chiếu với quy định về độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội để xác định đối tượng tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Để các cơ quan, đơn vị có cơ sở trả lời cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị nội dung nêu trên.

Cụ thể, sau khi có văn bản thông báo của Sở Nội vụ, bộ phận tham mưu về giải quyết chế độ, chính sách của từng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo, giải thích với đối tượng của đơn vị mình. Sở Nội vụ chỉ thực hiện việc hướng dẫn, trả lời về các đối tượng với đầu mối của các cơ quan đơn vị, không trả lời từng cá nhân.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay đã có 2.394 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh này đã có quyết định nghỉ công tác sau sắp xếp. Trong đó khối đảng, đoàn thể 369 người; khối chính quyền 2.025 người và đã chi trả chế độ, chính sách khi nghỉ công tác theo quy định với tổng số tiền đã chi trả 2.324 tỉ đồng.