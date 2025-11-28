Bà Trần Thị Thanh Hương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang 28/11/2025 16:43

Ngày 28-11, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử 129 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I nhiệm kỳ 2025-2030 (khuyết 3 vị); đồng thời, hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 9 vị.

Bà Trần Thị Thanh Hương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TRINH PHẠM

Theo đó, bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I; tám Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Phan Duy Bằng, Nguyễn Văn Cọp, Bùi Vũ Tấn, Đỗ Trần Thịnh, Trương Thanh Thúy, Hà Minh Trang, Lê Thanh Việt và Ngô Phương Vũ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang biểu dương, ghi nhận kết quả Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh những kết quả mà công tác Mặt trận tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo nền tảng quan trọng cho bước phát triển mới.

Người đứng đầu Tỉnh ủy An Giang cũng bày tỏ thống nhất với phương hướng, mục tiêu tổng quát, 11 chỉ tiêu chủ yếu và các chương trình hành động được nêu trong dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại Hội. Cạnh đó, ông Nguyễn Tiến Hải cũng gợi mở thêm một số vấn đề để MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: TRINH PHẠM

Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân.

Cạnh đó, chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, nhất là trong các tôn giáo, dân tộc và cộng đồng dân cư. Khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của mọi người dân, cùng chung sức, đồng lòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các phong trào thi đua, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu cần phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu tiếp tục phát huy tốt hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý và trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội theo hướng gần dân, sát dân. Đồng thời, gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân, để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong xã hội một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải trao tặng bức trướng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam tỉnh với nội dung: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Ảnh: TRINH PHẠM

“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Đồng thời, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng “An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia… quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại chủ động, rộng mở; trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.