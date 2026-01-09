Cát Hải dẫn đầu khối xã, đặc khu về công tác cải cách hành chính của Hải Phòng năm 2025 09/01/2026 21:37

(PLO)- Thanh tra thành phố, phường Hồng Bàng và đặc khu Cát Hải là 3 đơn vị dẫn đầu xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Hải Phòng.

Chiều 9-1, UBND thành phố (TP) Hải Phòng đã công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu năm 2025.

Hải Phòng công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu. Ảnh: NS

Về Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành: Thanh tra TP xếp thứ nhất; Văn phòng UBND TP xếp thứ 2; Sở Tài chính xếp thứ 3; Sở Ngoại vụ xếp thứ 4; Sở Nội vụ xếp thứ 5. Đứng cuối cùng là Ban Quản lý khu kinh tế xếp thứ 14 trong tổng số 14 sở, ban, ngành.

Về Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của UBND các phường: Phường Hồng Bàng xếp thứ nhất, phường Hải An xếp thứ 2, phường Hồng An xếp thứ 3, phường Ngô Quyền xếp thứ 4, phường Lê Chân xếp thứ 5… Phường Bắc An Phụ xếp cuối trong 45 phường.

Về Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các xã, đặc khu: Đặc khu Cát Hải xếp thứ nhất, xã Quyết Thắng xếp thứ 2, xã An Lão xếp thứ 3, xã Gia Lộc xếp thứ 4, xã Phú Thái xếp thứ 5. Xã Vĩnh Am xếp cuối cùng với vị trí thứ 69.

Mức độ hài lòng trung bình của các cơ quan hành chính nhà nước TP là 92,67%. Trong đó, khối sở, ban, ngành là 93,95%; khối phường 92,26%; khối xã, đặc khu 91,87%.

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính chỉ ra vai trò hết sức quan trọng của người đứng đầu cũng như vai trò đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt tại khối xã, phường, đặc khu: ở cơ quan, đơn vị nào có đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính thì cơ quan, đơn vị đó khẳng định sự nổi trội trong thực hiện cải cách hành chính.

Đặc khu Cát Hải đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các xã, đặc khu của TP Hải Phòng. Ảnh: XT

Về phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu năm 2025. Theo đó, Chánh Thanh tra thành phố và Giám đốc Sở Tài chính đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ở khối UBND phường có 10 đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Hồng Bàng, Hải An, Hồng An, Ngô Quyền, Lê Chân, An Phong, Phù Liễn, Đông Hải, An Biên và Kiến An.

Ở khối UBND xã, đặc khu có 15 đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Đặc khu Cát Hải, Quyết Thắng, An Lão, Gia Lộc, Phú Thái, Tiên Lãng, An Trường, Gia Phúc, Nam Sách, Kiến Minh, Khúc Thừa Dụ, An Quang, Tứ Kỳ, Hợp Tiến, Tân Minh.