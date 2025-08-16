Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Đặc khu Cát Hải phải thành cực động lực quan trọng vùng Duyên hải Bắc Bộ 16/08/2025 15:00

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu yêu cầu định vị chính xác vai trò của Đặc khu Cát Hải, không chỉ là trung tâm kinh tế biển của Hải Phòng, mà còn là cực động lực quan trọng trong chuỗi logistics, công nghiệp, du lịch của Vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Ngày 16-8, Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) tổ chức Đại hội Đảng bộ đặc khu Cát Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Đặc khu Cát Hải. Ảnh: AT

Tiền đề để Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đặc khu Cát Hải đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong đó, kinh tế - xã hội phát triển tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định đạt (bình quân giai đoạn 2020- 2025 đạt 12,1%), có lĩnh vực tăng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng nhóm ngành du lịch - dịch vụ và giảm tỉ trọng nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đặc khu Cát Hải. Ảnh: AT

Đặc biệt, du lịch biển đảo đã có bước phát triển bứt phá, lượng khách du lịch bình quân hàng năm đều tăng, doanh thu dịch vụ du lịch đạt kết quả cao; thương hiệu “Cát Bà Xanh” được tập trung xây dựng để đưa Cát Bà trở thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia và quốc tế.

Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là giao thông kết nối và hạ tầng du lịch. Một số công trình, dự án phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao, hiện đại đã đưa vào khai thác và đang được tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô như: Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, Dự án khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu, Sun group, Deep C. Điều này tạo tiền đề vững chắc, đưa đảo Cát Hải trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển, trung tâm dịch vụ logistics, khu công nghiệp công nghệ cao.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: AT

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ đặc khu đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố; là tiền đề, cơ sở vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố hướng đến mục tiêu trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với thành phố Hải Phòng.

Hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ mới, với nhiều động lực tăng trưởng mới, đặc khu Cát Hải đứng trước thời cơ vàng, hội tụ đầy đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để bứt phá và vươn mình. Cụ thể, ông đề cập tới cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 226 của Quốc hội; thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới (dự kiến đặt tại đảo Cát Hải); đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Cảng Lạch Huyện đang được khẩn trương đầu tư và xây dựng…

Ông Châu đề nghị Đặc khu Cát Hải tập trung xây dựng Đảng bộ đặc khu thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện – yếu tố nguyên tắc, then chốt, điều kiện tiên quyết cho mọi thành công.

Ban chấp hành Đảng bộ Đặc khu Cát Hải ra mắt tại Đại hội. Ảnh: AT

Về về định hướng và thực hiện mục tiêu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu cần định vị chính xác vai trò của Cát Hải, không chỉ là trung tâm kinh tế biển của Hải Phòng, mà còn là cực động lực quan trọng trong chuỗi chuỗi logistics, công nghiệp, du lịch của Vùng Duyên hải Bắc Bộ, gắn kết với đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Cảng Lạch Huyện, Cảng Nam Đồ Sơn, đảo Cát Bà và hành lang kinh tế ven biển và Khu thương mại tự do thế hệ mới.

Trên cơ sở đó, chủ động rà soát, quy hoạch không gian phát triển đặc khu để khai thác các lợi thế, động lực chiến lược trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh kinh tế biển và công nghiệp cảng biển hiện đại; phát triển khu bến cảng Lạch Huyện thành trung tâm logistics quốc tế. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư; ưu tiên xây dựng các khu nhà ở xã hội, có cơ chế chính sách thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch, cảng biển, dịch vụ logictics tại đặc khu Cát Hải.

Ngoài ra, tích cực triển khai tổ chức thực hiện chuyển đổi xanh “du lịch - dịch vụ - công nghiệp - cảng biển”. Xây dựng Đặc khu Cát Hải trở thành đảo xanh, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển hệ thống “giao thông xanh” trên đảo….