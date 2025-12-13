Hải Phòng 'trải thảm đỏ' mời gọi nhân tài 13/12/2025 22:19

(PLO)- Với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 500 triệu đồng, cùng chính sách về nhà ở, tạo môi trường làm việc tốt, Hải Phòng mong muốn sẽ thu hút được nhân tài nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

HĐND TP Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết về quy định các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không chỉ là hỗ trợ kinh phí, thu nhập mà Hải Phòng còn tạo môi trường, điều kiện làm việc, nhà ở… Những chính sách hỗ trợ đều ở mức cao so với nhiều địa phương khác nhằm thu hút được nhân tài.

Hỗ trợ cao để thu hút nguồn nhân lực chất lượng

Theo đó, diện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm: từ học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế; người có học vị từ thạc sĩ trở lên; bác sĩ nội trú, chuyên khoa; dược sĩ chuyên khoa; chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Theo Nghị quyết, Hải Phòng sẽ chi từ 150 - 500 triệu đồng, trả lương gấp 1,5 - 4 lần mức tối thiểu vùng và cấp học phí, sinh hoạt phí cho người tài cam kết về làm việc tại địa phương.

Với học sinh, cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, quốc tế, cam kết tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học và sau khi ra trường về làm việc tại các đơn vị thuộc thành phố.

Với sinh viên, cấp 100% học bổng, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học tiếp bậc sau đại học, với cam kết sau khi học xong làm việc đúng ngành, nghề tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tối thiểu 5 năm.

Với chính sách hỗ trợ một lần, áp dụng với sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc, người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư sau khi được thành phố tiếp nhận và cam kết làm việc ít nhất từ 5 năm trở lên.

Trong đó, sinh viên được hỗ trợ 150 triệu đồng. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 và tương đương được hỗ trợ 200 triệu đồng. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và tương đương được hỗ trợ 300 triệu đồng. Người có học hàm phó giáo sư và tương đương được hỗ trợ 400 triệu đồng. Người có học hàm giáo sư và tương đương được hỗ trợ 500 triệu đồng.

Xây dựng môi trường làm việc tốt để người tài phát huy năng lực

Không chỉ tiền lương, vấn đề xây dựng môi trường làm việc tiên tiến, văn minh khích lệ người tài phát huy năng lực riêng cũng được Hải Phòng chú trọng.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm, nhân lực chất lượng cao còn được hỗ trợ thêm thu nhập với mức từ 50% - 100% mức thu nhập.

Các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thành phố đặt hàng thực hiện các dự án, đề án (không phải nhiệm vụ khoa học theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ), giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao từ cấp thành phố trở lên sẽ được trả kinh phí theo hợp đồng, bảo đảm thu nhập bình quân từ 30 - 100 triệu đồng/tháng.

Hải Phòng cũng quan tâm thực hiện hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại, mua nhà ở xã hội đối với những trường hợp có nhu cầu.

Theo đánh giá địa phương, hiện nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP đủ số lượng nhưng chất lượng có mặt còn hạn chế, số lượng cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn ít; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, nguồn nhân lực chất lượng cao được tuyển dụng hằng năm để bổ sung cho đội ngũ cán bộ của thành phố chưa được quan tâm đúng mức, chưa thu hút được nhiều nhân lực chất lượng cao, thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học, chuyên gia ở một số lĩnh vực.

Chính vì vậy, thông qua Nghị quyết, Hải Phòng sẽ thu hút được và sẽ trọng dụng hiệu quả nguồn lực người có tài năng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.