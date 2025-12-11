Hải Phòng hướng tới thành phố cảng tầm cỡ Đông Nam Á trong 5 năm tới 11/12/2025 18:37

(PLO)- Hải Phòng đặt ra loạt mục tiêu tăng trưởng rất cao trong 5 năm tới. Trong đó, GRDP tối thiểu 13%/năm, kinh tế số chiếm trên 35%, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 11.200 USD, lượng hàng qua cảng đạt 380 triệu tấn vào năm 2030…

HĐND TP Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 5 năm 2026-2030, đặt ra nhiều mục tiêu cao với tham vọng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng tầm cỡ Đông Nam Á.

Đặt tham vọng lớn cho kinh tế

Theo nghị quyết, Hải Phòng xác định mục tiêu tổng quát: trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á, đóng vai trò tiên phong trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Hải Phòng đặt mục tiêu trong 5 năm tới đóng vai trò tiên phong trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ảnh: NS

Kế hoạch giai đoạn mới đặt ra hàng loạt chỉ tiêu kinh tế mang tính dẫn dắt. GRDP bình quân 2026–2030 phấn đấu tăng 13–14%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 11.247 USD; kinh tế số chiếm trên 35% GRDP; năng suất lao động tăng khoảng 11%/năm; đóng góp TFP (tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào GRDP) tăng lên 57%.

Thành phố dự kiến sẽ có 87.000 doanh nghiệp đang hoạt động, mỗi năm thành lập thêm hơn 9.200 doanh nghiệp mới.

Trong cơ cấu ngành, Hải Phòng cơ cấu lại công nghiệp theo hướng tập trung phát triển công nghiệp mũi nhọn; công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mới như bán dẫn, robot, công nghiệp môi trường, vật liệu mới. Đồng thời phục hồi các ngành truyền thống như đóng mới và sửa chữa tàu biển.

Thành phố định hướng hình thành khu công nghiệp sinh thái, thực hiện mô hình cụm công nghiệp xanh.

Trụ cột logistics được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng. Thành phố tập trung khai thác cơ chế đặc thù để xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới, thu hút các tập đoàn lớn thuộc Fortune 500. Kim ngạch xuất khẩu đặt mục tiêu đạt 75 tỉ USD, hàng hóa qua cảng đạt 380 triệu tấn vào năm 2030. Hải Phòng cũng hướng tới mô hình cảng biển xanh – thông minh, tăng cường kết nối với các cảng lớn khu vực Đông Bắc Á và ASEAN.

Hải Phòng hướng tới trở thành thành phố cảng tầm cỡ Đông Nam Á. Ảnh: NS

Ở lĩnh vực hạ tầng, Hải Phòng dự kiến hoàn thành các bến của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, triển khai cảng Nam Đồ Sơn, mở rộng sân bay Cát Bi với ga hành khách số 2 và khu logistics hàng không.

Phấn đấu đến năm 2030 thành lập Khu kinh tế phía Bắc Hải phòng trên cơ sở khai thác đồng bộ, cộng hưởng lợi thế chiến lược của sân bay Gia Bình, Cảng Lạch Huyện, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và các tuyến đường bộ kết nối, để hình thành một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Thành phố đồng thời phối hợp thực hiện tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng kết nối cảng biển Hải Phòng, cải tạo đường sắt Kép – Hạ Long…

Trên trục du lịch, thành phố định hướng phát triển du lịch biển, văn hóa và di sản; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Cát Bà và Côn Sơn – Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia; đưa Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch đa chức năng gắn với khu kinh tế và hệ sinh thái cảng biển phía Nam.

Chuyển đổi xanh, nâng chuẩn đời sống người dân

Nghị quyết đặt yêu cầu Hải Phòng phải đi đầu cả nước về chuyển đổi xanh. Thành phố đặt mục tiêu 100% chất thải rắn được thu gom – xử lý đạt chuẩn, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt từ 40% trở lên vào năm 2030; triển khai đầu tư nhà máy xử lý rác công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh năng lượng tái tạo, điện gió, điện rác; chủ động tham gia thị trường carbon và xây dựng kế hoạch giảm phát thải để tiến tới phát thải ròng bằng 0.

Đô thị Hải Phòng ngày nay. Ảnh: NS

Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, Hải Phòng hướng tới hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh, với mục tiêu đến năm 2030 có 150 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 450 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hải phòng xây dựng Công viên khoa học và đổi mới sáng tạo, đồng thời triển khai Đề án đưa thành phố trở thành trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu công nghệ biển. 100% trường phổ thông sẽ ứng dụng AI, dữ liệu lớn, IoT trong quản lý và học tập.

Về xã hội, Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển đồng bộ với chất lượng sống người dân. Thành phố sẽ xây dựng khoảng 32.900 căn nhà ở xã hội trong 5 năm; đến năm 2028 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, có sổ sức khỏe điện tử; đến năm 2030, người dân được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố, đảm bảo 100% trạm y tế xã đạt chuẩn, có từ 4–5 bác sĩ làm việc thường xuyên.

Văn hóa – thể thao tiếp tục được đầu tư theo hướng phát huy bản sắc địa phương. Thành phố phấn đấu có thêm 5–7 di tích quốc gia đặc biệt, xây dựng Đề án “Hải Phòng – Thành phố âm nhạc”, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao từ cấp thôn, tổ dân phố đến quy mô đô thị.

Hải Phòng muốn đưa Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch đa chức năng gắn với khu kinh tế và hệ sinh thái cảng biển phía Nam. Ảnh: NS

Về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Hải Phòng hướng tới hình ảnh “thành phố kết nối toàn cầu” trong giai đoạn 2026–2030.

Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế; nâng cao hiệu quả ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế. Tăng cường, mở rộng hợp tác với các thị trường tiềm năng, còn nhiều dư địa; Thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên.

Hải Phòng tập trung thu hút nguồn vốn ODA vào các dự án có quy mô lớn về phát triển kinh tế - xã hội, các dự án kết nối hạ tầng có tính chất liên vùng, có tác động lan tỏa, hạ tầng y tế, các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường.