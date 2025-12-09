Kinh tế Hải Phòng năm 2025: Quy mô 30 tỉ USD, đứng thứ 3 cả nước 09/12/2025 17:35

(PLO)- Năm 2025 khép lại với những con số cho thấy Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng của cả nước. Động lực mới đang hình thành, tạo nền cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

Năm 2025 là một trong những giai đoạn tăng trưởng nổi bật nhất của Hải Phòng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực nhiều biến động, thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng GRDP 11,81%.

Mức này cao gấp 1,47 lần bình quân cả nước và đứng thứ hai toàn quốc, sau Quảng Ninh. Quy mô nền kinh tế đạt xấp xỉ 30 tỉ USD, lần đầu vươn lên vị trí thứ ba cả nước, chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và cao gấp đôi Quảng Ninh.

Bứt phá mạnh trên hầu hết các trụ cột kinh tế

Thu ngân sách đạt 187.000 tỉ đồng, tăng 23,1% so với năm 2024; trong đó thu nội địa đạt 100.000 tỉ đồng, tăng tới 30,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 321.000 tỉ đồng, tiếp tục mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,14 tỉ USD, tăng 8,5%; du lịch đón 14,43 triệu lượt khách, tăng 23,4%.

Quy mô nền kinh tế Hải Phòng đạt xấp xỉ 30 tỉ USD, lần đầu vươn lên vị trí thứ ba cả nước. Ảnh: NS

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, đạt 7.200 doanh nghiệp, tỉ lệ tăng hơn 33%. Điều này cho thấy niềm tin thị trường được củng cố và môi trường đầu tư đang trở nên hấp dẫn hơn. Ở góc độ đầu tư công, thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch là gần 36.000 tỉ đồng, bảo đảm tốc độ triển khai các dự án trọng điểm không bị gián đoạn.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, cấu trúc kinh tế của Hải Phòng năm 2025 cũng chuyển dịch sâu hơn vào công nghiệp – dịch vụ chất lượng cao. Nổi bật là việc trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng số 9–12 Lạch Huyện, khởi công Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng và KCN Tân Trào (178.000 tỉ đồng), đồng thời xây dựng Đề án Khu kinh tế chuyên biệt. Đây là những dự án ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của thành phố trong 10–20 năm tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hải Phòng bấm nút khởi công Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng và KCN Tân Trào. Ảnh: ĐT

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư, Hải Phòng tổ chức thành công Kỳ họp ABAC 3. Tại đây, 32 dự án được trao chứng nhận đầu tư và 7 biên bản ghi nhớ được ký kết với tổng vốn đăng ký, cam kết trên 15,6 tỉ USD. Kết quả này củng cố vai trò của Hải Phòng trong mạng lưới kinh tế khu vực Đông Bắc Á.

Bên cạnh đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định. Thành phố hoàn thiện hạ tầng hành chính, điều động 170 cán bộ tăng cường cho cơ sở. 100% đơn vị xã phường hoàn thành 108 tiêu chí chuyển đổi số, dẫn đầu cả nước trong thực hiện Nghị quyết 57.

Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho 1.453 hộ khó khăn; hoàn thành 10.775 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Nhiều sự kiện văn hóa – lễ hội quy mô lớn được tổ chức, trong đó có Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025, lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc và công bố Di sản UNESCO đối với quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc…

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 là một trong những sự kiện lớn, được tổ chức hoành tráng của Hải Phòng. Ảnh: NS

Chủ động thực thi, tăng trưởng bứt phá

Bước sang năm 2026 – năm mở đầu cho kế hoạch phát triển 5 năm 2026–2030, Hải Phòng đề ra chủ đề hành động: "Chủ động thực thi – Phát huy động lực – Tăng trưởng bứt phá".

Thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng khoảng 13% so với năm 2025. Cụ thể: khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,16%; dịch vụ tăng 11%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) dự kiến đạt 7.944,5 USD/người (khoảng 201,6 triệu đồng/người).

Về chỉ số sản xuất công nghiệp, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng 15,5%, phấn đấu tăng 16%. Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 45,8%; tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 63%.

Hải Phòng đặt mục tiêu GRDP tăng khoảng 13% so với năm 2025. Ảnh: NS

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn năm 2025, lên con số 194.882 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 103.166 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 84.200 tỉ đồng.

Năm 2026, thành phố dự kiến triển khai khoảng 1.025 dự án, gồm các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố và trung ương. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đặt mục tiêu đạt 363.000 tỉ đồng.

Về thu hút đầu tư, Hải Phòng phấn đấu thu hút vốn FDI đạt từ 3,8 tỉ USD đến 4,3 tỉ USD. Số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt 60.195 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 7.500 doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu đó, Hải Phòng xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó bao gồm đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư, nâng chất lượng nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số trên quy mô toàn thành phố.

Hải Phòng đang bước vào chu kỳ phát triển mới với quy mô kinh tế lớn hơn, động lực công nghiệp – logistics mạnh hơn. Những kết quả của năm 2025 không chỉ phản ánh sức bật của thành phố trong giai đoạn khó khăn, mà còn tạo nền vững chắc để Hải Phòng hướng đến mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, sinh thái và đáng sống tầm khu vực Đông Nam Á.