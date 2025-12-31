Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 31/12/2025 13:51

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được giao xây dựng Đề án và báo cáo trong quý I-2026.

Ngày 31-12, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Khẩn trương ban hành quy định mới về phụ cấp với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin.

Đồng thời, tập trung nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004 về phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp xã. Những nội dung này phải hoàn thành trong tháng 12-2025.

Song song đó, sớm hoàn thiện quy định về phân loại và thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có tính chất phức tạp; quy trình chuẩn đối với các thủ tục phải xác minh nhiều bước, liên thông nhiều cơ quan. Quy định rõ trách nhiệm và thời hạn phối hợp của các cơ quan liên quan; điều chỉnh tiêu chí kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo tính chất hồ sơ, bảo đảm khách quan, phù hợp thực tiễn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền, phạm vi hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cho phù hợp với chủ trương chuyển giao các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Ủy ban MTTQ Việt Nam và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đáng chú ý, các bộ, cơ quan ngang Bộ cần khẩn trương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, lưu ý những nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật và các quy định, hướng dẫn liên quan đến phân cấp, phân quyền.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Ảnh: NGUYỄN VỮNG

Kiện toàn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Kết luận cũng nhấn mạnh yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách việc triển khai thực hiện các nội dung phân cấp, phân quyền. Việc này phải bảo đảm việc phân cấp, phân quyền phải gắn với các điều kiện khả thi để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ về thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, tài chính và chuyển đổi số; có cơ chế kiểm tra, kiểm soát hiệu quả.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong tháng 1-2026 phải cơ bản tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc lớn hiện nay để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung cho phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

“Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả giải quyết, xử lý theo thẩm quyền. Đối với các vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) để lãnh đạo, chỉ đạo” – Kết luận nêu rõ.

Ban Tổ chức Trung ương được giao khẩn trương tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư khoá IX về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy địa phương khẩn trương kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định. Rà soát số lượng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được bổ nhiệm theo chủ trương nêu tại Kết luận 164 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai các bước hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh theo quy định trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương thực hiện việc lựa chọn, bổ nhiệm đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương tự như đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương tại Kết luận 164.

Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Đảng ủy Chính phủ là cơ quan được giao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nội dung này.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách…; báo cáo Bộ Chính trị trong quý I-2026.