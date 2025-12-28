Ban Bí thư: Xoá bỏ tư duy lấy số lượng thay cho chất lượng 28/12/2025 16:06

(PLO)- Ban Bí thư yêu cầu nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động của cơ quan chủ trì trong lập kế hoạch đàm phán, ký, triển khai cam kết quốc tế với lộ trình cụ thể, đặc biệt là trong các hoạt động đối ngoại cấp cao...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị 56 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Ban Bí thư nhận thấy công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, đặt ra thách thức và cơ hội đan xen, Ban Bí thư yêu cầu cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ký kết, thực hiện cam kết quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại cuộc gặp gỡ báo chí Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng, cuối tháng 10-2025. Ảnh: TTXVN

Không ký kết các cam kết quốc tế không thiết thực, không khả thi

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ký kết, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế đối với sự phát triển, vị thế, uy tín của đất nước.

Các cấp ủy chỉ đạo việc xử lý hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, phát sinh. “Xoá bỏ tư duy lấy số lượng thay cho chất lượng, coi trọng hình thức hơn nội dung; không ký kết các cam kết quốc tế không thiết thực, không khả thi” – Chỉ thị nhấn mạnh.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động ký kết, thực hiện cam kết quốc tế, bảo đảm tuân thủ các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Ban Bí thư cũng yêu cầu tranh thủ các xu hướng phát triển mới, nâng cao khả năng ứng phó các vấn đề đang nổi lên; chủ động tham gia xây dựng trật tự quốc tế công bằng, dân chủ, tiến bộ, phù hợp với lợi ích của Việt Nam.

Đáng chú ý, Ban Bí thư yêu cầu kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về chủ trương ký kết, thực hiện cam kết quốc tế; ngăn chặn các âm mưu, hoạt động lợi dụng cam kết quốc tế để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh giản thủ tục hành chính để tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế trong công tác ký kết, thực hiện cam kết quốc tế. Song song đó, thiết lập cơ chế tham khảo ý kiến, tiếp nhận phản hồi về các khó khăn, vướng mắc của các đối tượng thụ hưởng hoặc chịu tác động (nhất là doanh nghiệp, người dân), chuyên gia, học giả và các tổ chức xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ có bản lĩnh

Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động của cơ quan chủ trì trong việc lập kế hoạch đàm phán, ký, triển khai cam kết quốc tế với lộ trình cụ thể, đặc biệt trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong công tác đề xuất ký kết, thực hiện cam kết quốc tế.

Các cam kết quốc tế cần được cụ thể hoá, ghi nhận trong các tuyên bố, trao đổi thống nhất của lãnh đạo chủ chốt với đối tác nước ngoài vào các chương trình hành động, kế hoạch công tác của các ban, bộ, ngành, địa phương hoặc vào các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế.

Các ban, bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát các cam kết quốc tế đã có thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách, đánh giá những mặt đã làm được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và xác định giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực thi.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về các xu hướng lớn trên thế giới, khu vực; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý thoả đáng từ sớm các vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn, khiếu nại liên quan đến việc thực hiện các cam kết quốc tế.

Đội ngũ chuyên gia, cán bộ cần được xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng có bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, vững vàng về năng lực chuyên môn, chuyên sâu về luật pháp quốc tế, kinh tế quốc tế, quan hệ quốc tế và các lĩnh vực chuyên ngành.

Ban Bí thư cũng yêu cầu huy động sự tham gia phù hợp của các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế phức tạp, có tác động lớn, đan xen trên nhiều lĩnh vực.

Ban Bí thư lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng tranh thủ tri thức và kinh nghiệm quốc tế; lựa chọn và tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn xây dựng pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, môi trường, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, không gian mạng... để kịp thời cập nhật các quy định, chuẩn mực quốc tế mới, tiếp thu chọn lọc cách làm hay, phù hợp với thực tiễn của đất nước.

Đặc biệt, Chỉ thị 56 đề cập đến việc cần ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, theo dõi, thống kê tình hình thực hiện các cam kết quốc tế và đánh giá tính tương thích giữa các cam kết quốc tế với pháp luật trong nước.