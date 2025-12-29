Thường trực Ban Bí thư: Chuyển đổi số phải từ 'có làm' sang 'làm đến nơi đến chốn' 29/12/2025 17:07

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị trong các cơ quan Đảng cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, từ "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn”.

Ngày 29-12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tham dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, kết nối trực tuyến đến 3.213 điểm cầu trong cả nước.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tham dự và chủ trì Hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh năm 2025 là năm khởi động, năm 2026, các cơ quan Đảng cần thực hiện "hành động đột phá, lan tỏa kết quả" làm phương châm hành động. Đồng thời, quán triệt, cụ thể hóa nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào ngày 25-12 vừa qua; trong đó có bảy định hướng, thể hiện những nội dung, quan điểm chỉ đạo rất quan trọng và sâu sắc.

Theo ông Trần Cẩm Tú, điều quyết định là năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động và kết quả đầu ra. Trên tinh thần đó, các ngành, cơ quan, đơn vị cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, từ "có làm sang làm đến nơi đến chốn”, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Đối với nhiệm vụ công tác phát triển nền tảng số, ứng dụng dùng chung phải đặt trọng tâm là tổ chức đảng, đảng viên. Trên cơ sở đó xây dựng các nền tảng dùng chung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành, giám sát, định hướng đầu tư, triển khai hệ thống tập trung tại Trung ương sau đó phân cấp, phân bổ cho địa phương sử dụng, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, liên thông, liên kết, tránh tình trạng đầu tư trùng dẫm, lãng phí hoặc đầu tư theo hệ thống riêng lẻ, khó kết nối.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: NHÂN DÂN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt việc triển khai nhiều phần mềm, hệ thống thông tin khi chưa đầy đủ cơ sở để triển khai, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không sát thực tiễn và thiếu quy chế quản lý, vận hành. Cùng đó, xây dựng quy chế phân định rõ cơ quan quản lý vận hành, cơ quan chịu trách nhiệm sử dụng gắn với việc theo dõi, giám sát ứng dụng và hiệu quả mang lại.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong quý I-2026 tập trung các nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là trung tâm dữ liệu của Đảng, của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, đảm bảo đủ tài nguyên cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, tin cậy, an toàn và sẵn sàng liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Ông cũng yêu cầu rà soát sớm trong quý II-2026 để sau đó triển khai tập trung đầu tư thực hiện phương án dùng chung hạ tầng, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình; khẩn trương, rà soát, tham mưu, ban hành kịp thời các quy định hoàn chỉnh, quy trình nghiệp vụ chuyên môn chuyển đổi số để tạo hành lang pháp lý và nền tảng chuẩn hoá chuyển đổi số.

Ông Trần Cẩm Tú nêu yêu cầu phải xây dựng cơ chế đánh giá định lượng tiến độ, kết quả, hiệu quả việc thực hiện chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả chuyển đổi số trong Đảng đảm bảo giảm kinh phí, giảm công sức, xử lý công việc hiệu quả hơn, kịp thời hơn, quy trình thực hiện phải hiện đại hơn.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tài liệu, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, sớm hình thành kho dữ liệu tập trung, nhất là dữ liệu chuyên ngành của tổ chức đảng, đảng viên, của cơ quan kiểm tra, giám sát, nội chính, tuyên giáo, dân vận, MTTQ và các đoàn thể, viện kiểm sát, tòa án, các cơ quan Đảng Trung ương, địa phương phải gửi, nhận, xử lý hồ sơ điện tử toàn trình và hoàn thành công tác số hoá hồ sơ, tài liệu vào ngày 30-6-2026.

“Không có số hóa tài liệu, dữ liệu thì không thể nói tới kinh tế số, chính quyền số, công dân số..” – ông nói.

Đưa vào sử dụng 109 quy trình Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nhấn mạnh sau một năm triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, công tác chuyển đổi số đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến 25-12, Ban Chỉ đạo đã giao 309 nhiệm vụ, trong đó 189 nhiệm vụ đã hoàn thành (61%). Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN Về nền tảng số-hệ thống thông tin dùng chung, các ban Đảng ở Trung ương đã tổ chức rà soát, xác định cần tái cấu trúc tổng cộng 156 quy trình nghiệp vụ lõi. Năm 2025, đã hoàn thành xây dựng, triển khai và đưa vào sử dụng 109/156 quy trình, 47 quy trình còn lại đang tiếp tục rà soát, số hóa và hoàn thành trong quý I-2026. Một số nền tảng điển hình đã ứng dụng và mang lại hiệu quả như: Sổ tay đảng viên điện tử; Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành chuẩn hóa giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2; Hệ thống điều hành tác nghiệp được triển khai toàn quốc với 176.907 tài khoản, duy trì trên 160.000 lượt truy cập/ngày…

