Trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2025 21/11/2025 15:20

(PLO)- Ban Tổ chức đã trao ba giải A cho các cá nhân, nhóm tác giả tiêu biểu tại Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025.

Ngày 21-11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ nhất, năm 2025.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, cho biết cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm.

Đây không chỉ là sân chơi chính luận trí tuệ, mà còn đóng vai trò một diễn đàn mới mẻ để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Đồng thời là dịp để tuyên truyền, lan tỏa và khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng công tác chuyển đổi số đã được áp dụng mạnh mẽ trong triển khai Cuộc thi. Toàn bộ quy trình đăng, duyệt bài, bình chọn, chấm thi ở tất cả các vòng đều được thực hiện trên nền tảng số, bảo đảm tính khoa học, công tâm, minh bạch.

"Chúng ta nhận thấy rằng chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng, mà còn là một phương thức rất hiệu quả để đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thích ứng với cách tiếp cận thông tin của thế hệ trẻ ngày nay.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng tinh thần và phương thức đó sẽ tiếp tục được lan tỏa trong các hoạt động của Đoàn thời gian tới" - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

Các tác giả nhận giải A của Cuộc thi. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 6 giải B, 11 giải C, 17 giải khuyến khích.

Các tác phẩm giành giải A gồm: Chủ động phòng ngừa nguy cơ thao túng tư tưởng từ trí tuệ nhân tạo trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Nguyễn Hồ Mạnh (thể loại báo/tạp chí); Đường tôi đi mang màu cờ tổ quốc của nhóm tác giả Lê Hải Hà, Vũ Trường Duy, Đỗ Tuấn Anh, Lê Trần Phương Ngân (thể loại video clip/phát thanh/truyền hình); Dẹp bỏ tư tưởng “tỉnh anh, tỉnh tôi” trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lê Thùy, Lê Nguyễn Thị Bảo Ngọc (thể loại sản phẩm đồ họa).