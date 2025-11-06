Trao Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam' 06/11/2025 22:58

(PLO)- 98 cá nhân, tập thể xuất sắc đã được vinh danh tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ 3.

Tối 6-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ 3.

Ban Tổ chức đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các tác phẩm dự thi được đăng, phát trên các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí từ ngày 16-6-2024 – 31-7-2025.

Sau thời gian tổng hợp, sàng lọc, thẩm định, thảo luận và chấm tác phẩm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được 122 tác phẩm xuất sắc trình Hội đồng chung khảo.

Sau các vòng sơ khảo, chung khảo, kết quả Ban tổ chức quyết định trao 95 giải cá nhân, gồm: 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất.

Năm giải Nhất thuộc về các tác phẩm: Giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa khi đặt tên sau sáp nhập (báo in, loạt bài 4 kỳ, Báo Văn hóa); Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng (báo điện tử, loạt bài 5 kỳ, Báo Điện tử VietnamPlus); Đánh thức di sản (phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam); Tọa đàm Kỷ nguyên vươn mình chủ đề Thế hệ vươn mình (truyền hình, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam); Nếp nhà gìn giữ 'màu dân tộc' (ảnh báo chí, Báo Văn hóa).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao ba giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng là Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh; Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên Ban Tổ chức trao thêm 6 Giải Cảm hứng Việt.

Giải thưởng này nhằm tri ân những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, kênh truyền thông và cá nhân đã góp phần biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần lan tỏa đến hàng triệu người dân.