Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất 'Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ' 24/10/2025 17:20

(PLO)- Loạt bài "Khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, 'gõ cửa' từng nhà" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Trịnh Nguyễn Minh Hoàng đăng trên Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất, Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2024.

Chiều ngày 24-10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ năm 2024. Đây là giải thưởng thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012.

Giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ đã nhận được tổng cộng hơn 8.000 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí, khẳng định được vị thế, uy tín của mình.

Trong năm 2024, ban tổ chức tiếp nhận hàng trăm tác phẩm và nhóm tác phẩm từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước.

Nhiều tác phẩm đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, phân tích rõ các điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách. Đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, khơi thông nguồn lực đầu tư và tăng cường kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Qua nhiều vòng sơ khảo và chung khảo, đã có 24 tác phẩm/nhóm tác phẩm báo chí đoạt giải, bao gồm 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Đại diện 4 nhóm tác phẩm đạt giải Nhất giải báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2024. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất với loạt bài: "Khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, 'gõ cửa' từng nhà”, thể loại báo in, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà (Thu Hà), Trịnh Nguyễn Minh Hoàng (Minh Hoàng).

Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Nhất với loạt bài: "Khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, “gõ cửa” từng nhà”. ẢNH: KHÁNH PHƯƠNG

3 giải nhất còn lại thuộc về nhóm tác phẩm: “Xã hội số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Báo Quân đội nhân dân điện tử. Tác phẩm: “Vũ khí… cứu người” - Kênh VTC14, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tác phẩm: “Chuyện những người hiện thực hóa ‘Giấc mơ bay’ Việt Nam” - VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho hay: Năm 2024 - 2025 là năm đặc biệt với báo chí khoa học công nghệ khi hàng nghìn bài viết đã lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 57. Qua đó, khẳng định báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng đồng hành cùng quá trình thực thi chính sách phát triển quốc gia.

Thứ trưởng gửi lời tri ân đến các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí trong việc lan tỏa mạnh mẽ và cung cấp đầy đủ, chân thực thông tin, kiến thức, kết quả và thành tựu nổi bật của ngành.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiên phong triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ để cung cấp thông tin đa nền tảng tới công chúng.

Bộ KH&CN cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, từ hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đến việc cung cấp nguồn dữ liệu khoa học chính thống, để báo chí khoa học công nghệ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong truyền thông về khoa học, công nghệ của quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, năm nay cho biết các tác phẩm giải Nhất mang dấu ấn của tư duy báo chí hiện đại, nơi ngòi bút và ống kính của người làm báo không chỉ ghi lại hiện thực mà còn mở đường cho nhận thức xã hội về sức mạnh của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.