Báo chí cần nhanh chóng tổ chức tòa soạn hiện đại trong bối cảnh mới 02/10/2025 16:52

(PLO)- Tọa đàm "Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 2-10 đã nêu ra nhiều thách thức cần phải chuyển đổi cho phù hợp với tình hình mới.

Ngày 2-10, tại Đồng Nai, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với nội dung "Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay".

Chủ trì buổi toạ đàm có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: VŨ HỘI.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, thời gian qua, nhiều tỉnh, thành đã hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương, hình thành tòa soạn thống nhất, tinh gọn và chuyên nghiệp hơn.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình của địa phương các tỉnh nêu ý kiến trong buổi toạ đàm "Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay". Ảnh: VŨ HỘI

"Đây là bước đi tất yếu, vừa thể hiện quyết tâm chính trị, vừa mở ra diện mạo mới cho báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Tuy nhiên quá trình này không dễ dàng, báo chí đang đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Không ít tòa soạn biến động về tổ chức, nhân sự sau hợp nhất còn thiếu trải nghiệm trong quản trị mô hình tòa soạn đa phương tiện", ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển chia sẻ các giải pháp then chốt để xây dựng tòa soạn đa loại hình, đa nền tảng. Ảnh: VŨ HỘI

Từ phía cơ quan báo chí, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển chia sẻ các giải pháp then chốt để xây dựng tòa soạn đa nền tảng như: Kiên định bản sắc với trọng tâm pháp luật và dân sinh; có quỹ bài trọng điểm; xây dựng một quy trình quản lý tập trung cho phép chỉ đạo và theo dõi sản xuất nội dung đa nền tảng; đào tạo nội bộ thường xuyên, biến các cuộc họp thành diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo báo báo Pháp Luật TP.HCM cũng trao đổi, góp ý về nội dung tôn chỉ mục đích của tờ báo để hoạt động báo chí sâu rộng, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác phục vụ độc giả tốt nhất.

Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Xuân Trung cho biết, báo đã sẽ đẩy mạnh sản xuất nội dung theo nhu cầu bạn đọc, thông qua các câu lạc bộ, hội nhóm bạn đọc thân thiết, nhu cầu bạn đọc gắn với hoạt động tòa soạn được số hóa triệt để tận dụng tối đa lợi thế của các nền tảng mạng xã hội, kênh phân phối thông tin trên internet.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM nhận định, việc tái cấu trúc hệ thống báo chí đã trở thành một xu thế tất yếu trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang thay đổi hoàn toàn thói quen tiếp cận thông tin. “Mục tiêu của tái cấu trúc là để tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực quản trị tòa soạn. Tuy nhiên, việc sắp xếp và sáp nhập báo chí không chỉ đơn thuần là thay đổi tổ chức, mà cốt lõi là phải thay đổi tư duy quản trị và tư duy lãnh đạo. Chỉ khi thay đổi được từ gốc rễ, chúng ta mới có thể thành công trong công cuộc chuyển đổi này” – bà Lý Việt Trung nhìn nhận.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin, tính đến năm 2025, Việt Nam có khoảng 99 báo, 33 đài phát thanh - truyền hình, 579 tạp chí. Lực lượng lao động báo chí khoảng 41.000 người.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, cả nước đã giảm 38 báo, 96 tạp chí và 33 đài phát thanh - truyền hình với khoảng 18.000 nhân sự bị ảnh hưởng.

Cũng theo bà Đặng Thị Phương Thảo, tính đến năm 2025, Việt Nam có khoảng 79,8 triệu người dùng internet, chiếm 78,8% dân số. Người đọc chuyển mạnh sang thiết bị di động, dùng mạng xã hội để đọc tin tức chiếm tới hơn 65%. Thị phần quảng cáo cũng dồn sang các nền tảng mạng xã hội...

"Trong bối cảnh như vậy, cơ quan báo chí cần nhanh chóng tổ chức tòa soạn hiện đại trong bối cảnh đa nền tảng để phù hợp với tình hình mới với 3 vấn đề chính: Nội dung - công nghệ - nhân lực", Phó Cục trưởng Cục báo chí nhấn mạnh.