Điểm check-in nón lá độc đáo dịp Tết tại TP.HCM

Tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, hơn 2.600 chiếc nón lá trưng bày dọc đường Quang Trung thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là tuyến đường dẫn vào Trung tâm hành chính phường.
Những chiếc nón lá này là sản phẩm từ hội thi vẽ tranh do các trường học trên địa bàn tổ chức. Các tác phẩm được vẽ tay với chủ đề phong phú như mùa xuân, phong cảnh làng quê, ca ngợi Đảng và đất nước.
Hàng nghìn chiếc nón treo ngay ngắn dưới tán cây xanh, tạo nên con đường nón lá độc đáo. Địa điểm này nhanh chóng trở thành điểm check-in “gây sốt” những ngày giáp Tết.
Đại diện UBND phường Thủ Dầu Một cho biết hoạt động này góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, chương trình tạo điểm nhấn du lịch và không gian vui xuân cho người dân.