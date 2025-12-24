Điểm check-in nón lá độc đáo dịp Tết tại TP.HCM 24/12/2025 17:35

(PLO)- Đón chào năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM trang trí điểm check-in bằng nón lá độc đáo để phục vụ người dân vui chơi, chụp hình.

Tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, hơn 2.600 chiếc nón lá trưng bày dọc đường Quang Trung thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là tuyến đường dẫn vào Trung tâm hành chính phường.

Những chiếc nón lá này là sản phẩm từ hội thi vẽ tranh do các trường học trên địa bàn tổ chức. Các tác phẩm được vẽ tay với chủ đề phong phú như mùa xuân, phong cảnh làng quê, ca ngợi Đảng và đất nước.

Hàng nghìn chiếc nón treo ngay ngắn dưới tán cây xanh, tạo nên con đường nón lá độc đáo. Địa điểm này nhanh chóng trở thành điểm check-in “gây sốt” những ngày giáp Tết.

Đại diện UBND phường Thủ Dầu Một cho biết hoạt động này góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, chương trình tạo điểm nhấn du lịch và không gian vui xuân cho người dân.

Con đường nón lá đa dạng màu sắc thu hút nhiều người dân đến tham quan, check in tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Ảnh: LA

Ngoài nón lá, con đường còn treo rợp cờ và bông hoa Dầu biểu tượng của Thủ Dầu Một.

Về đêm con đường rợp cờ hoa, nón lá lại càng lung linh sắc màu.