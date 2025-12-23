Hành khách thích thú check-in không gian Giáng sinh tại nhà ga T3 23/12/2025 08:44

(PLO)- Trước thềm Giáng sinh, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất rực rỡ sắc màu lễ hội, mang đến cảm giác thư thái cho hành khách trong những ngày cuối năm.

Những ngày cuối năm, ghi nhận tại nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho thấy không gian nơi đây được khoác diện mạo mới với hệ thống trang trí chủ đề lễ hội. Cách bài trí này tạo cảm giác ấm áp, vui tươi cho hành khách khi đến sân bay.

Từ khu vực bên ngoài đến các sảnh bên trong nhà ga, ánh đèn trang trí được bố trí đồng bộ. Các chi tiết như dây thông xanh, ngôi sao Noel, đàn hươu phát sáng hay những chiếc nơ đỏ cỡ lớn tại cổng vào góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện.

Hành khách check-in tại không gian trang trí Giáng sinh bên trong Nhà ga T3.

Hành khách làm thủ tục tại Nhà ga T3 trong không gian rực rỡ sắc màu lễ hội cuối năm.



Bên trong khu vực làm thủ tục, những cột chữ Y được quấn nhung đỏ nổi bật. Nhiều tiểu cảnh mang đậm dấu ấn hàng không như ông già Noel trong vai phi công, máy bay chở quà hay đoàn tuần lộc phát sáng thu hút sự quan tâm của hành khách.

Tại khu thông tầng giữa ga đi và ga đến, hai cây thông ánh sáng được bố trí đối xứng với các lớp đèn xếp tầng mềm mại. Khu vực này thường xuyên có hành khách dừng lại chụp ảnh trước giờ khởi hành hoặc sau khi hạ cánh.

Những chiếc nơ đỏ cỡ lớn và hệ thống đèn trang trí được bố trí đồng bộ ngay tại các cổng vào nhà ga.

Hành khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại khu vực tiểu cảnh trước giờ làm thủ tục.

Tiểu cảnh ông già Noel trong vai phi công cùng máy bay chở quà tạo dấu ấn hàng không độc đáo tại sảnh chính.

Một điểm nhấn khác tại nhà ga T3 là tháp máy bay ghép từ bảy mô hình máy bay, đặt tại khu vực quầy check-in tự động phía cánh Đông. Công trình được thiết kế gắn liền với biểu tượng ngôi sao tỏa sáng trên đỉnh, tạo nên không gian hiện đại và mang đậm không khí lễ hội.

Không gian trang trí mùa lễ hội tại nhà ga T3 không chỉ tôn vinh giá trị của một nhà ga hiện đại, mà còn khẳng định vị thế nơi đây như một điểm trải nghiệm văn hóa và kết nối quốc tế.

Nhu cầu đi lại tại nhà ga T3 tăng cao vào dịp cuối năm.

Hành khách quốc tế bất ngờ trước diện mạo đậm chất văn hóa và lễ hội tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, việc trang trí Giáng sinh nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ, nhất là trong bối cảnh lượng khách tăng mạnh vào dịp cuối năm và Tết Dương lịch. Các phương án trang trí được triển khai song song với công tác đảm bảo an ninh và vận hành thông suốt.