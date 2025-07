Hành khách chỉ cần VNeID, nhận diện khuôn mặt để làm thủ tục tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 26/07/2025 11:34

(PLO)- Công an TP.HCM phối hợp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ra mắt giải pháp định danh điện tử và sinh trắc học tại nhà ga T3 – sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 26-7, tại nhà ga T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phối hợp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan chính thức triển khai giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục hàng không qua ứng dụng VNeID.

Hành khách chỉ cần VNeID, nhận diện khuôn mặt để làm thủ tục tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TẤN LỰC

Theo đó, giải pháp được triển khai theo Kế hoạch phối hợp số 380/KHPH giữa Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đánh dấu giai đoạn 2 trong lộ trình ứng dụng công nghệ số toàn trình trong ngành hàng không dân dụng.

Cụ thể, hành khách sử dụng ứng dụng VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt hoặc vân tay để làm thủ tục check-in, kiểm tra an ninh và lên máy bay mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao tính an toàn, đồng thời cải thiện trải nghiệm di chuyển.

Cán bộ Công an TP.HCM hướng dẫn hành khách làm thủ tục check-in bằng ứng dụng VNeID, xác nhận khuôn mặt tại nhà ga T3 – sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 26-7. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong lĩnh vực hàng không không chỉ giúp xác thực danh tính chính xác hơn nhiều lần so với kiểm tra giấy tờ truyền thống mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ giả, đảm bảo an ninh quốc gia.

Việc triển khai lần này là bước cụ thể hóa Đề án 06 của Chính phủ, hướng tới mục tiêu "mỗi công dân – một định danh điện tử – một tài khoản giao dịch với Nhà nước và xã hội", đồng thời thúc đẩy mô hình công dân số, dịch vụ số và hệ sinh thái sân bay thông minh.

Người dân trải nghiệm thủ tục hàng không không giấy tờ bằng ứng dụng VNeID tại nhà ga T3 - Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: THY NHUNG



Hướng dẫn làm thủ tục qua VNeID:

Cách 1 (dành cho thiết bị iOS, check in online): Mở ứng dụng VNeID → chọn “Dịch vụ khác” → “Dịch vụ hàng không” → “Check-in online”.

Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hành khách sẽ được chuyển sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn tất thủ tục và xác thực nhanh tính (eKYC).

Cách 2 (tại sân bay): Hành khách đến quầy Vietnam Airlines (số 56 đến 77) để làm thủ tục, sau đó tiến hành nhận diện khuôn mặt tự động tại cổng an ninh và cửa lên tàu bay.

Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động hàng không và chuyển đổi số quốc gia.

Anh Nguyễn Vũ Khương Duy (28 tuổi, ngụ TP.HCM) hành khách có mặt tại quầy checkin online chia sẻ nhiều điểm tích cực trong việc ứng dụng công nghệ số khi di chuyển bằng máy bay.

“Hôm nay tôi cùng người thân có chuyến bay du lịch hè, khi tôi làm thủ tục check in thì được các anh chị Công an hướng dẫn bằng sinh trắc học, tôi rất bất ngờ và thủ tục rất nhanh gọn”- anh Duy nói

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng phòng PC06 thông tin hôm nay ngày đầu đại diện Phòng PC06, Công an TP.HCM phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan tổ chức ra mắt giải pháp định danh điện tử, sinh trắc học ứng dụng vào việc check in tại sân bay. Việc này giúp cho người dân thực hiện nhanh chóng và hiệu quả cao.

“Thông qua ứng dụng công nghệ để check in người dân chỉ cần sử dụng khuôn mặt và thiết bị di động có ứng dụng VneID có thể làm thủ tục check-in qua cổng an ninh lên máy bay, không cần giấy tờ như trước đây”- Trung tá Hồ Đức Thiện nói

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống sinh trắc học tại nhà ga T3. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phó Trưởng phòng PC06, từ nay đến ngày 15-8, lực lượng Công an thành phố phối hợp với an ninh sân bay và các hãng hàng không tổ chức vận hành thử nghiệm, đảm bảo thông suốt, an toàn tại nhà ga T3. Mỗi ngày có ít nhất hai cán bộ thường trực để hỗ trợ hành khách sử dụng VNeID.

“Dự kiến, sẽ có nhiều điểm ứng dụng công nghệ số tại các sân bay trên toàn quốc, ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, có nhiều sân bay quốc tế và nội địa sẽ triển khai. Giai đoạn này, chúng tôi phối hợp để thí điểm tại nhà ga T3 trước”- Phó Trưởng phòng PC06 nói.

Cũng theo Trung tá Hồ Đức Thiện, hiện nay đã triển khai áp dụng với hai hãng không Vietnam Airlines, Vietjet Air.

Đây là bước chuyển căn bản trong lộ trình số hóa toàn diện hoạt động vận tải hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái sân bay thông minh, không giấy tờ, phục vụ hành khách bằng các phương thức hiện đại, văn minh và thuận tiện hơn.