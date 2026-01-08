Moscow, London lên tiếng vụ Mỹ bắt tàu chở dầu treo cờ Nga 08/01/2026 05:32

(PLO)- Moscow cáo buộc việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, trong khi Bộ Quốc phòng Anh cho hay London đã cung cấp "sự hỗ trợ cần thiết" cho quân đội Mỹ dẫn tới vụ bắt giữ này.

Ngày 7-1, Bộ Giao thông Vận tải Nga đã xác nhận rằng tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga đã bị quân đội Mỹ bắt giữ, theo đài RT.

Trước đó, Bộ tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ (EUCOM) thông báo rằng các lực lượng nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu M/V Bella 1 treo cờ Nga và liên quan tới Venezuela sau nhiều tuần truy đuổi. Con tàu này bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Tàu tuần tra USCGC Munro của Tuần duyên Mỹ theo dõi trước khi bắt giữ tàu Bella 1 (ở xa). Ảnh: EUCOM/X

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết tàu chở dầu Marinera, tên gọi cũ là Bella 1, đã bị các nhân viên quân sự Mỹ khám xét "trên vùng biển quốc tế bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào", đồng thời cho hay "các mối liên lạc với tàu đã bị mất".

“Ngày 24-12-2025, tàu Marinera đã nhận được giấy phép tạm thời treo cờ Nga, được cấp theo luật pháp Nga và quốc tế” - Bộ Giao thông Vận tải tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng vụ tấn công tàu này đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (công ước đảm bảo quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế).

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang “theo dõi sát sao” vụ việc.

"Xét đến các báo cáo cho rằng có công dân Nga trong số các thành viên phi hành đoàn, chúng tôi yêu cầu phía Mỹ đảm bảo đối xử đúng mực và nhân đạo với họ, tôn trọng nghiêm túc các quyền và lợi ích của họ và không gây trở ngại việc cho họ sớm trở về quê hương" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho hay London đã cung cấp "sự hỗ trợ cần thiết" cho quân đội Mỹ theo yêu cầu của Washington trong việc bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga.

“Lực lượng vũ trang Anh đã thể hiện kỹ năng và tính chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ Mỹ chặn bắt thành công tàu Bella 1 khi nó đang trên đường đến Nga. Hành động này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp hành vi vi phạm lệnh trừng phạt” - Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Anh nói rằng con tàu này có "lịch sử mờ ám" và bị cáo buộc hoạt động như "một phần của trục Nga-Iran nhằm né tránh lệnh trừng phạt".