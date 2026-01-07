Mỹ bắt tàu chở dầu treo cờ Nga, liên quan Venezuela 07/01/2026 22:33

(PLO)- Bộ tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ (EUCOM) thông báo đã bắt giữ tàu chở dầu Bella 1 treo cờ Nga và có liên hệ với Venezuela, với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Bộ tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ (EUCOM) hôm 7-1 thông báo rằng các lực lượng nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga và liên quan tới Venezuela sau nhiều tuần truy đuổi, theo hãng tin Reuters.

Thông báo trên X, EUCOM cho biết Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa và Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày 7-1 đã phối hợp bắt giữ tàu M/V Bella 1 với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

“Con tàu bị bắt giữ ở vùng bắc Đại Tây Dương theo lệnh bắt giữ do một tòa án liên bang Mỹ ban hành sau khi bị tàu [tuần tra] USCGC Munro [của lực lượng Tuần duyên Mỹ] theo dõi” - EUCOM viết.

Tàu tuần tra USCGC Munro của Tuần duyên Mỹ theo dõi trước khi bắt giữ tàu Bella 1 (ở xa). Ảnh: X/EUCOM

EUCOM lưu ý rằng vụ bắt giữ này phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt vì các lý do mà Washington cho là “đe doạ an ninh và ổn định của Tây Bán cầu”.

Chia sẻ lại bài đăng của EUCOM, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth viết rằng: “Việc phong tỏa nguồn dầu mỏ bị cấm vận và bất hợp pháp của Venezuela vẫn hoàn toàn có hiệu lực - ở bất cứ đâu trên thế giới”.

Reuters lưu ý rằng đây có vẻ là lần đầu tiên trong thời gian gần đây mà Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Nga.

Sĩ quan Tuần duyên Mỹ từ tàu tuần tra USCGC Munro theo dõi tàu Bella 1 (ở xa). Ảnh: X/EUCOM

Hai quan chức Mỹ (giấu tên) nói với Reuters rằng con tàu bị bắt giữ hôm 7-1 trên vùng biển gần Iceland. Các quan chức này nói rằng có một số tàu quân sự Nga, trong đó có một tàu ngầm, hoạt động gần khu vực tàu Bella 1 bị Mỹ truy đuổi và bắt giữ.

Giới chức Mỹ và Nga chưa lên tiếng về thông tin mà các quan chức trên tiết lộ.

Theo Reuters, Tuần duyên Mỹ đã cố gắng chặn bắt tàu Bella 1 lần đầu tiên vào tháng 12-2025 nhưng không thành công. Kể từ đó, con tàu đã được đăng ký dưới cờ Nga và được đổi tên thành Marinera.

Một số quan chức Mỹ cũng tiết lộ với Reuters rằng trong ngày 7-1, Tuần duyên Mỹ cũng chặn bắt một tàu chở dầu khác tên M Sophia, treo cờ Panama, trên vùng biển Mỹ Latinh. Con tàu này cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Washington vì có liên hệ với Venezuela.

Chưa có xác nhận chính thức từ Mỹ liên quan việc bắt giữ tàu Sophia.

Vụ bắt giữ tàu Bella 1 cùng với vụ bắt tàu Sophia, nếu được xác nhận, là lần đầu tiên các tàu chở dầu có liên hệ với Caracas bị bắt kể từ khi Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores hôm 3-1.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ cuối năm 2025 đã tăng cường các vụ truy đuổi, bắt giữ tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela.