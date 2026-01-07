Venezuela tuyên bố 7 ngày quốc tang sau khi bị Mỹ tấn công 07/01/2026 20:00

(PLO)- Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố 7 ngày quốc tang để tưởng nhớ những binh sĩ Venezuela và Cuba thiệt mạng trong vụ bị Mỹ tấn công hôm 3-1.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tối 6-1 (giờ địa phương) tuyên bố 7 ngày quốc tang sau khi quân đội nước này xác nhận 24 binh sĩ thiệt mạng trong vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores hôm 3-1, theo hãng thông tấn nhà nước Venezuela AVN.

Nói trên sóng truyền hình quốc gia khi đang có chuyến thăm tới một khu phố ở thủ đô Caracas hôm 6-1, bà Rodriguez thông báo ký sắc lệnh quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các binh sĩ Venezuela và 32 binh sĩ Cuba đã thiệt mạng trong vụ tấn công chớp nhoáng của Mỹ vào sớm ngày 3-1.

Tuy nhiên, bà Rodriguez không nói rõ thời gian bắt đầu và kết thúc quốc tang. Truyền thông Venezuela cũng chưa nêu rõ vấn đề này.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trả lời phỏng vấn kênh VTVCanal8 (Venezuela) hôm 6-1, khi đang thăm một khu phố ở thủ đô Caracas. Ảnh: EFE

AVN lưu ý rằng quyết định này nhằm tái khẳng định quyết tâm của Venezuela chống lại sự gây hấn từ bên ngoài.

Bà Rodriguez tái khẳng định cam kết của chính phủ Venezuela đối với hoà bình, chủ quyền quốc gia và nhắc lại lời kêu gọi Mỹ thả tự do cho ông Maduro cùng phu nhân. Bà Rodriguez nhấn mạnh rằng ông Maduro vẫn là tổng thống hợp hiến của Venezuela.

Số người thiệt mạng tại Caracas trong vụ Mỹ tấn công và bắt giữ ông Maduro và bà Flores vẫn chưa được xác nhận chính thức. Một số hãng truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ các quan chức Venezuela cho rằng có tới 80 người thiệt mạng, trong khi Tổng Chưởng lý Venezuela - ông Tarek William Saab nhắc tới “hàng chục” nạn nhân, theo hãng thông tấn Anadolu.

Ông Saab thông báo đã bổ nhiệm 3 công tố viên chuyên trách để điều tra về các trường hợp thương vong, gồm cả dân thường và quân nhân.

Cùng ngày 6-1, quân đội Venezuela đăng trên Instagram rằng “24 ngôi sao đã bị cướp khỏi bầu trời” nước này, ám chỉ 24 binh sĩ Venezuela đã thiệt mạng trong nỗ lực bảo vệ ông Maduro và bà Flores trong vụ tấn công của Mỹ sớm ngày 3-1.

Phía Cuba trước đó cũng xác nhận 32 binh sĩ nước này đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo Venezuela theo thoả thuận song phương Havana-Caracas và để quốc tang 2 ngày 5-1 và 6-1 để tưởng nhớ những binh sĩ này.