Khi Bí thư Đà Nẵng xin lỗi, doanh nhân thấy ấm lòng giữa trời lạnh giá 08/01/2026 18:14

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thay mặt lãnh đạo TP nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi cộng đồng doanh nghiệp trước những khó khăn đã qua.

Chiều 8-1, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trên địa bàn TP nhân dịp đầu năm mới 2026.

Đà Nẵng hôm nay lạnh sâu, nhưng lời xin lỗi và những cam kết của lãnh đạo TP đã khiến DN cảm thấy ấm lòng, khán phòng cũng ấm áp hơn.

Xin lỗi doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn đan xen, sự đồng hành thực chất của chính quyền TP và DN là nền tảng quan trọng củng cố niềm tin và động lực tăng trưởng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quang, Đà Nẵng đang có rất nhiều động lực tăng trưởng mới. Xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo điều hành, lãnh đạo TP nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, minh bạch, thông thoáng.

TP lấy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ làm trọng tâm. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

Chính quyền Đà Nẵng luôn trân trọng và đề cao vai trò của DN, coi sự phát triển và thành công của DN là thước đo của hiệu quả điều hành và là động lực quan trọng cho sự phát triển của TP.

Nhưng cho dù nỗ lực cố gắng đến mấy, các DN vẫn còn nhiều kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính. Trong không khí thân tình, ông Quang thừa nhận nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều dự án còn chậm và còn những khó khăn nhất định.

“Thay mặt lãnh đạo TP, chúng tôi nhận trách nhiệm này và xin gửi lời xin lỗi đến tất cả DN. Đà Nẵng cam kết sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, rút ngắn và minh bạch hóa thủ tục pháp lý”, ông Quang nói.

Bí thư Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận, nhiều chỉ số của TP so với mặt bằng chung của cả nước vẫn phải cố gắng phấn đấu hơn. Điển hình là chỉ số hài lòng của người dân và DN.

Ông Quang đề nghị nếu ở đâu còn hiện tượng gây khó khăn, né tránh, đùn đẩy, nhũng nhiễu thì rất mong DN có phản ánh với lãnh đạo TP để điều chỉnh.

Tuy vậy, tinh thần đồng hành của chính quyền TP cũng phải đặt trên nền tảng trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của cả hai phía. Đồng hành nhưng không buông lỏng, hỗ trợ nhưng không dung túng, đó là quan điểm nhất quán của lãnh đạo TP trong phát triển DN và thu hút đầu tư.

Trời lạnh nhưng trong lòng rất ấm

Những chia sẻ chân thành của Bí thư Đà Nẵng nhận được tràng vỗ tay rất lớn của cộng đồng DN. Trong hội trường, nhiều gương mặt doanh nhân hiện rõ niềm tin, kỳ vọng vào một chính quyền TP mới.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội DN TP Đà Nẵng đặt tay lên ngực, bày tỏ sự ấm lòng trước những chia sẻ của Bí thư Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu ngay sau đó, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội DN TP Đà Nẵng bày tỏ: “Sau bài phát biểu của Bí thư TP, mặc dù tiết trời hôm nay rất lạnh nhưng trong lòng tôi và trong hội trường cảm thấy rất ấm. Ấm bởi sự hạnh phúc, vui vẻ, tích cực và lần đầu tiên có Bí thư TP trong một hội nghị mà xin lỗi cộng đồng DN”.

Ông Bảo thậm chí còn cao hứng đọc bài thơ vừa sáng tác về doanh nhân để gửi tặng cả hội trường. Tất nhiên sau phút giây nồng nhiệt, những kiến nghị tâm huyết của DN lập tức được gửi đến lãnh đạo TP.

Đáng chú ý, ông Bảo đề xuất thành lập bộ phận hỗ trợ DN chuyên trách tại các sở ngành để giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng, thuế, đất đai, môi trường…

Vị này cho hay đã gửi báo cáo dài 65 trang cho Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng và nhận được lời cam kết: “Không cần phải đợi đến những cuộc hội họp, bất cứ khi nào DN có khó khăn, hãy gọi ngay cho lãnh đạo TP để được chỉ đạo tháo gỡ ngay”.