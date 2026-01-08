Công an TP.HCM: OTP chỉ để chuyển tiền, không bao giờ để nhận tiền 08/01/2026 17:22

(PLO)- Lãnh đạo Phòng PA05 Công an TP.HCM chia sẻ OTP chỉ dùng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, không bao giờ dùng để nhận tiền. Khi cung cấp OTP, đồng nghĩa với việc người dân có thể mất tiền ngay.

Chiều 8-1, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM, đã cảnh báo về tình hình tội phạm lừa đảo trong dịp Tết Nguyên đán.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Thượng tá Hồ Thọ Hải cho biết dịp Tết là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động, lợi dụng tâm lý chủ quan, nhu cầu mua sắm, vui chơi, đi lại và các chính sách an sinh của nhà nước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Qua thực tiễn đấu tranh, Công an TP.HCM nhận diện nhiều thủ đoạn lừa đảo quen thuộc nhưng liên tục được biến tướng. Theo đó, các đối tượng thường mạo danh cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp để thông báo tặng quà Tết, hỗ trợ chính sách, thực hiện hoạt động tình nghĩa, khuyến mãi dịp cuối năm.

Từ đó, dẫn dụ người dân cài đặt ứng dụng lạ, nhấp vào đường link giả mạo hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực (OTP) nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và chiếm đoạt tiền.

Thượng tá Hồ Thọ Hải cũng thông tin lợi dụng thời điểm nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, đối tượng lừa đảo vé máy bay, vé xe, đặt phòng khách sạn, homestay thông qua mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

“Nếu người dân thiếu kinh nghiệm, mất cảnh giác, rất dễ rơi vào các kịch bản lừa đảo được dàn dựng tinh vi” - Thượng tá Hồ Thọ Hải nêu.

Trước thực trạng trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác. “Nếu giữ được sự tỉnh táo, cảnh giác, người dân có thể ngăn chặn 80-90% nguy cơ bị lừa đảo” – ông nói và đề nghị người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; đặc biệt, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Lãnh đạo PA05 chia sẻ: OTP chỉ dùng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, không bao giờ dùng để nhận tiền. Khi cung cấp OTP, đồng nghĩa với việc người dân có thể mất tiền ngay.

Đối với việc đặt vé, đặt phòng lưu trú dịp Tết, người dân nên lựa chọn các đại lý, cơ sở uy tín, đã được kiểm chứng, hạn chế chuyển tiền trước khi chưa xác thực rõ ràng.

Ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm thông tin trên không gian mạng, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nên bỏ qua các đường link đứng đầu có gắn nhãn “trang tài trợ”. Đây thường là hình thức quảng cáo trả phí mà các đối tượng lừa đảo hay sử dụng để tiếp cận nạn nhân.