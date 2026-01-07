Khởi tố giám đốc trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến 07/01/2026 19:31

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng khởi tố giám đốc doanh nghiệp lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến trên không gian mạng.

Ngày 7-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (40 tuổi, ngụ xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, để điều tra tội rửa tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Giang liên quan đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Đức Giang

﻿ Ảnh: CA

Trước đó, ngày 26-9-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tố giác của ông M.T.H (45 tuổi, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng). Ông H. cho biết bị nhóm người chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến.

Theo trình bày của ông H., đầu tháng 6-2025, ông được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến với tài khoản thử nghiệm sinh lợi cao. Khi đã tạo được niềm tin, nhóm này yêu cầu ông H. nạp tiền thật. Chúng liên tục đưa ra các lý do như đạt chuẩn tài khoản quốc tế, vay hệ thống để duy trì giao dịch nhằm buộc ông H. chuyển thêm tiền.

Đến khi thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi và yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý, sau đó cắt liên lạc.

Qua xác minh, công an làm rõ dòng tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng VPBank mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier do Giang làm giám đốc.

Bước đầu, Giang khai đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp. Giang cung cấp thông tin đăng nhập cho người cầm đầu có biệt danh “68” để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo.

Từ tháng 7 đến tháng 10-2025, Giang trực tiếp thực hiện hàng trăm giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền lừa đảo.