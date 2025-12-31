Lừa đảo bủa vây dịp cuối năm: Những chiêu trò phổ biến người dân cần cảnh giác 31/12/2025 07:51

(PLO)- Chỉ một cú nhấp chuột, một lần chuyển khoản vội vàng, nhiều người đã mất trắng tiền tích cóp của suốt một năm.

Cuối năm, nhu cầu mua sắm, đi lại, tìm việc và giao dịch tài chính tăng cao kéo theo hoạt động lừa đảo trên mạng và qua điện thoại bùng phát, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận diện.

Dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn trở thành nạn nhân, mất cả tiền bạc lẫn thông tin cá nhân.

Người dân chỉ nên mua vé máy bay trên website chính thức của hãng hàng không. Ảnh minh hoạ: THU TRINH

Giả mạo dịch vụ bán vé máy bay, du lịch, phòng khách sạn giá rẻ

Các đối tượng thường lập tài khoản mạng xã hội, website giả mạo đại lý vé máy bay hoặc đơn vị du lịch, tung ra các chương trình “giá sốc”, “ưu đãi cuối năm” để tiếp cận người dùng, dụ chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán ngay. Sau khi nhận tiền, chúng lập tức chặn liên lạc hoặc tiếp tục viện cớ thu thêm các khoản phí vô lý để “xuất vé”, khiến nạn nhân mất trắng.

Người dân chỉ nên mua vé, đặt phòng trên website hoặc ứng dụng chính thức của hãng hàng không, khách sạn hay thông qua các đại lý được cấp phép; đồng thời kiểm tra kỹ tên miền, thông tin liên hệ và mức độ uy tín của đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi thanh toán, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân, trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Hoàn tiền giả, trúng thưởng, “nhiệm vụ online trả phí”

Các đối tượng thường gửi email, tin nhắn hoặc thông báo trên mạng xã hội thông tin người dùng trúng thưởng lớn, được hoàn tiền mua sắm, hoặc đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ, khảo sát trực tuyến để nhận hoa hồng, quà tặng. Thực chất, những lời mời này đều nhằm dụ người dùng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hoặc tải về các ứng dụng chứa mã độc, từ đó chiếm đoạt tiền và dữ liệu.

Trước thủ đoạn này, người dân không truy cập vào các đường link lạ trong email, tin nhắn khi chưa xác định được nguồn gốc, không cung cấp thông tin tài chính trên các trang web không rõ danh tính, và chỉ tải ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức, đồng thời kiểm tra kỹ đánh giá của người dùng trước khi cài đặt.

Các đối tượng lừa đảo đã “nâng cấp” thủ đoạn như thế nào? Các đối tượng lừa đảo sử dụng AI và deepfake để tạo email, video, giọng nói giả mạo, khiến tin nhắn trúng thưởng, khuyến mãi trở nên rất chân thực; thậm chí giả giọng người thân, tổ chức uy tín khi gọi điện. Website và quảng cáo giả mạo ngày càng tinh vi, gần giống trang thật, chỉ khác vài ký tự tên miền, kèm đánh giá giả tạo lòng tin. Phishing được triển khai đa kênh qua SMS, mạng xã hội, mã QR, bot tự động, khiến nạn nhân dễ sập bẫy chỉ sau một cú nhấp. Đồng thời, các quảng cáo giả mạo thương hiệu lớn tràn lan trên mạng xã hội, dụ người dùng truy cập trang lừa đảo.

Đánh cắp thông tin, lừa tải app giả mạo, độc hại

Một thủ đoạn phổ biến khác là phishing (lừa lấy, đánh cắp thông tin hoặc dụ tải ứng dụng giả mạo độc hại). Các đối tượng gửi email, SMS hoặc tin nhắn mạo danh ngân hàng, đơn vị chuyển phát hoặc cơ quan nhà nước, yêu cầu người nhận xác nhận tài khoản, cập nhật thông tin. Khi nạn nhân nhấp vào liên kết, họ sẽ bị dẫn tới các website giả mạo để thu thập thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc bị dụ tải các ứng dụng giả mạo độc hại, thường có đuôi .apk.

Để phòng tránh, người dùng không nhập mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng thông qua các liên kết trong tin nhắn hoặc email không xác thực; không tải ứng dụng lạ, chỉ cài đặt ứng dụng trên App Store hoặc CH Play; không cấp các quyền nhạy cảm cho ứng dụng, đặc biệt là quyền trợ năng. Đồng thời, cần luôn kiểm tra địa chỉ website bằng cách gõ trực tiếp URL trên trình duyệt thay vì nhấp vào liên kết được gửi sẵn.

Lừa đảo vay tiền trực tuyến qua mạng xã hội

Các đối tượng đăng quảng cáo cho vay tiền nhanh với thủ tục đơn giản, lãi suất rất thấp, sau đó yêu cầu người vay chuyển tiền đặt cọc hoặc trả phí trước qua ví điện tử với lý do làm hồ sơ, xác minh hay bảo hiểm khoản vay. Khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.

Để phòng tránh, người dân chỉ nên sử dụng các dịch vụ vay tiền từ tổ chức tài chính được cấp phép, tuyệt đối không gửi tiền đặt cọc qua các tài khoản cá nhân hoặc những đơn vị không có thông tin rõ ràng, minh bạch.