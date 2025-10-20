Đặc khu Phú Quốc cảnh báo việc giả danh luật sư, xúi thưa kiện để lừa đảo 20/10/2025 17:39

(PLO)- UBND đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân và doanh nghiệp thận trọng khi tiếp xúc với người lạ tự xưng là "người giúp làm đơn", "người rành luật" hoặc "có mối quan hệ giải quyết khiếu kiện".

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa ra thông báo khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cảnh giác trước hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, khởi kiện để lừa đảo.

Trong thông báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn và nhiều nơi khác xuất hiện tình trạng một số người có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, những người này thường mạo danh là luật sư, cán bộ pháp luật, người có "quyền giải quyết vụ việc", rồi xúi giục, lôi kéo người dân tham gia khiếu nại, khởi kiện sai sự thật để trục lợi.

Theo đặc khu Phú Quốc, các thủ đoạn phổ biến, gồm: dụ dỗ người dân tham gia các vụ kiện tập thể, kiện "đòi quyền lợi" không có căn cứ pháp lý rõ ràng. Từ đó, hứa hẹn sẽ "giải quyết nhanh vụ việc", "lấy lại đất", "nhận được bồi thường" nếu người dân nộp "chi phí pháp lý", "bôi trơn", hay "làm thủ tục".

Xuất hiện tình trạng giả danh luật sư, xúi thưa kiện để lừa đảo ở đặc khu Phú Quốc. Ảnh minh họa: AI

Thậm chí, một số người còn làm giả tài liệu pháp lý, giả danh luật sư, hoặc tổ chức "tư vấn miễn phí" để thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền.

Trước tình hình trên, UBND đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần thận trọng khi tiếp xúc với người lạ tự xưng là "người giúp làm đơn", "người rành luật" hoặc "có mối quan hệ giải quyết khiếu kiện". Đồng thời, không ký tên vào các văn bản, đơn thư tập thể nếu chưa hiểu rõ nội dung và tính hợp pháp.

Mặt khác, tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... cho bất kỳ ai, khi chưa xác minh rõ danh tính và chức năng pháp lý.

“Khi có yêu cầu khiếu nại, khởi kiện, người dân nên liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương thông qua Văn phòng HĐND và UBND đặc khu, cơ quan tư pháp hoặc luật sư có chứng chỉ hành nghề. Tham khảo thông tin pháp luật từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tư pháp, hoặc cơ quan có thẩm quyền” - UBND đặc khu Phú Quốc khuyến cáo.