Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp y tế cơ sở cứu sống 2 ca đột quỵ cấp ở Phú Quốc 13/10/2025 17:29

(PLO)- Trong lúc hỗ trợ thành lập Trung tâm Can thiệp đột quỵ tại Phú Quốc, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp Trung tâm Y tế Phú Quốc kịp thời cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ cấp.

Chiều 13-10, BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong quá trình phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ thành lập Trung tâm Can thiệp đột quỵ tại Phú Quốc, các bác sĩ của bệnh viện đã cùng Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc kịp thời cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ cấp.

Bệnh nhân thứ nhất là NVT (70 tuổi, ngụ Phú Quốc) được đưa đến khoa Cấp cứu TTYT Phú Quốc trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái.

Kíp trực xác định đây là ca đột quỵ não cấp giờ thứ 2 trong “thời gian vàng” và hội chẩn ngay với nhóm bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang thường trực tại đây.

Kết quả CT-scan sọ não cho thấy không có xuất huyết, bệnh nhân được tiêm thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch. Sau điều trị, bệnh nhân tỉnh táo hơn, sức cơ cải thiện.

Bệnh nhân đột quỵ cấp điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Một ngày sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp trên nền rung nhĩ và tăng huyết áp.

Nhờ xử trí kịp thời tại tuyến cơ sở, tình trạng được kiểm soát, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị các bước tiếp theo.

Có thể nói, ở trường hợp này, chỉ định xử trí khẩn cấp bằng phương pháp tiêm tiêu sợi huyết tĩnh mạch trong thời gian vàng dù chưa mang lại hiệu quả tuyệt đối nhưng đã giúp cho tình trạng của bệnh nhân không nặng hơn, đồng thời giúp cho quá trình chuyển viện lên các tuyến chuyên sâu được an toàn hơn.

Bệnh nhân đột quỵ cấp đều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân thứ hai là LVQ (49 tuổi, ngụ Phú Quốc) nhập khoa Cấp cứu TTYT Phú Quốc với triệu chứng yếu nửa người trái, méo miệng, nói đớ. Bệnh khởi phát khoảng 2 giờ trước nhập viện.

Sau khi hội chẩn với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đột quỵ cấp được chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch. Sau 2 giờ, sức cơ cải thiện rõ, được chuyển vào Hồi sức Cấp cứu theo dõi. Sau 18 giờ, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo, sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

Hai trường hợp đột quỵ cấp đầu tiên được xử trí khẩn bằng thuốc tiêu sợi huyết tại TTYT Phú Quốc đánh dấu bước ngoặt lớn trong điều trị đột quỵ tại địa phương, giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng”, giảm nguy cơ tàn phế và tử vong khi chuyển tuyến.

Cả hai trường hợp đều là đột quỵ thiếu máu não cấp trong “giờ vàng”. Ảnh: BVCC

Theo BS CKII Trầm Minh Toàn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, từ cuối tháng 9-2025, bệnh viện đã cử các bác sĩ và điều dưỡng đến TTYT Phú Quốc để hỗ trợ chuyên môn. Qua hai ca bệnh, các bác sĩ đã cùng địa phương đánh giá, rút kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ cấp.

Cả hai trường hợp đều là đột quỵ thiếu máu não cấp trong “giờ vàng” – khoảng 4 đến 5 giờ sau khởi phát – giai đoạn có thể tái thông mạch bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp lấy huyết khối. Tuy nhiên, hiện TTYT Phú Quốc chưa có hệ thống DSA để can thiệp mạch máu não, nên chỉ áp dụng được thuốc tiêu sợi huyết.

Ở bệnh nhân NVT, khả năng hồi phục kém hơn có thể do tắc hẹp mạch máu lớn hoặc xơ vữa nặng, nên thuốc chỉ cải thiện một phần. Trường hợp này nếu có hệ thống chụp CT mạch máu và can thiệp lấy huyết khối, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã đề xuất TTYT Phú Quốc sớm thành lập Trung tâm Đột quỵ và Can thiệp mạch máu, bao gồm can thiệp mạch não và mạch vành, nhằm tối ưu hóa điều trị đột quỵ và bệnh lý tim mạch.

Do đặc thù vị trí địa lý, việc vận chuyển bệnh nhân từ Phú Quốc đến các trung tâm chuyên sâu thường khiến “thời gian vàng” bị mất, làm giảm hiệu quả điều trị. Việc xây dựng trung tâm đột quỵ tại Phú Quốc là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm người dân và du khách được chăm sóc sức khỏe kịp thời, an toàn và hiệu quả.