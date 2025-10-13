Nghiệm thu bãi đáp trực thăng thứ hai của Bệnh viện Quân y 175 13/10/2025 16:30

Ngày 13-10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay, kiểm tra và nghiệm thu bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường thuộc bệnh viện.

Bệnh viện Quân y 175 nghiệm thu bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường. Ảnh: BVCC

Tại buổi nghiệm thu, trực thăng của Sư đoàn 370 đã thực hiện các bài bay treo, cất cánh, hạ cánh, tiếp cận bãi đáp, điều phối không lưu và bảo đảm an toàn bay theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.

Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị y tế đầu tiên trong cả nước sở hữu hai bãi đáp trực thăng. Ảnh: BVCC

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi nhận Bệnh viện Quân y 175 đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của quân đội và cả nước, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ hùng hậu.

Đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên trong cả nước sở hữu hai bãi đáp trực thăng. Trong đó, sân bay thứ nhất tại Viện Chấn thương Chỉnh hình đã được đưa vào sử dụng nhiều năm, còn sân thứ hai có quy mô lớn và hiện đại hơn, nay được kiểm tra, nghiệm thu.

Dự kiến, cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2025, bãi đáp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: BVCC

Thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh, việc đưa sân đáp trực thăng vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác cấp cứu đường không, nhất là trong “giờ vàng, phút vàng, giây vàng” để giành giật sự sống cho người bệnh. Không chỉ phục vụ cán bộ, chiến sĩ mà còn phục vụ nhân dân với tinh thần “Quân đội chủ động đến với dân”.

Trung bình mỗi tháng Bệnh viện Quân y 175 thực hiện 2-3 chuyến bay cấp cứu. Ảnh: BVCC

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết sau khi hoàn tất nghiệm thu, bệnh viện sẽ triển khai bay huấn luyện, bao gồm cả bay ngày và bay đêm, với sự phối hợp của Binh đoàn 18.

Đến nay bệnh viện đã thực hiện gần 100 chuyến bay. Ảnh: BVCC

Dự kiến, cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2025, công tác huấn luyện sẽ hoàn tất và bãi đáp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Việc phát triển dịch vụ cấp cứu đường không không chỉ phục vụ lực lượng quân đội, các vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa mà còn hỗ trợ người dân ở các khu vực khó tiếp cận trong TP, đặc biệt trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp cần xử lý trong “giờ vàng”.

Theo thống kê, trong 5 năm qua, trung bình mỗi tháng Bệnh viện Quân y 175 thực hiện 2-3 chuyến bay cấp cứu. Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện gần 100 chuyến bay, vận chuyển hơn 100 bệnh nhân về tới bệnh viện an toàn.