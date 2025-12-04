Việt Nam lần đầu tiên có Trung tâm Niệu nhi xuất sắc tại TP.HCM 04/12/2025 17:45

(PLO)- Bệnh viện Nhi Đồng 1 trở thành Trung tâm Niệu nhi xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Ngày 4-12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) tổ chức lễ trao chứng nhận là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc, trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này. Chứng này này được Tổ chức International Volunteers in Urology (IVUmed, Mỹ) công nhận.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bệnh viện hiện sở hữu 3 trung tâm xuất sắc quốc tế: Trung tâm Khe hở môi – vòm miệng (2019), Trung tâm Tim mạch nhi (2023) và nay là Trung tâm Niệu học Nhi.

Việt Nam lần đầu tiên có Trung tâm Niệu nhi xuất sắc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Với hơn 30 năm hợp tác cùng IVUmed, đội ngũ bác sĩ đã làm chủ hầu hết kỹ thuật từ cơ bản đến phức tạp như điều trị lỗ tiểu thấp – lỗ tiểu cao, thận niệu quản đôi, thận ứ nước, dị tật sinh dục hiếm gặp, đặc biệt là phẫu thuật lộ bàng quang – một trong những kỹ thuật khó nhất của niệu nhi.

Trung tâm cũng triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như tạo hình niệu – sinh dục bằng vi phẫu, nội soi niệu nhi, tán sỏi xâm lấn tối thiểu và tạo hình âm đạo cho trẻ rối loạn phát triển giới tính.

Từ 2019, lượt khám niệu nhi tăng từ 3.000 lên hơn 12.000 mỗi năm; tổng cộng hơn 50.000 lượt khám và khoảng 8.000 ca phẫu thuật được thực hiện trong chưa đến 10 năm.

Bệnh nhi điều trị tại khoa Ngoại thận - Tiết niệu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Song song điều trị, bệnh viện chú trọng đào tạo và nghiên cứu. Đề án đào tạo chứng chỉ “Niệu – Sinh dục Nhi” đã được Bộ Y tế thẩm định và sẽ bắt đầu tuyển sinh ngay sau lễ công nhận.

Bệnh viện cũng là cơ sở thực hành của nhiều trường y và hỗ trợ chuyên môn cho các tỉnh như An Giang, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Định. Nhiều ca phức tạp, trong đó có trường hợp Trúc Nhi – Diệu Nhi, tạo dấu ấn lớn trong lĩnh vực niệu – sinh dục nhi.

Giai đoạn 2025-2030, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đặt mục tiêu phát triển Trung tâm Niệu nhi thành đơn vị dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về điều trị, đào tạo và nghiên cứu.

Lễ trao chứng nhận Bệnh viện Nhi Đồng 1 là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Đây là vinh dự lớn và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, mang đến điều trị tối ưu cho mọi trẻ em mắc bệnh thận – tiết niệu” – BS Minh chia sẻ.

Việc được IVUmed công nhận đánh dấu bước tiến quan trọng của niệu nhi Việt Nam và mở ra cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng hơn trong thời gian tới.