Sức khỏe Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu đã có chuyển biến tích cực 23/12/2025 17:27

(PLO)- Sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe của Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu đã có chuyển biến tích cực, hiện đã hết sốt và đang tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liều theo phác đồ.

Ngày 23-12, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết vừa qua đã tiếp nhận và điều trị cho Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Phi Điểu (92 tuổi) trong tình trạng sốt cao.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng huyết trên nền nhiều bệnh lý kèm theo.

Bà được chỉ định điều trị bằng kháng sinh phối hợp, song song với điều trị các bệnh lý nền, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm nâng cao thể trạng.

Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: BVCC

Sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe NSƯT Phi Điểu đã có chuyển biến tích cực: bà đã hết sốt và hiện đang tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liều theo phác đồ.

Hiện tại, bà vẫn được các bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Thống Nhất theo dõi sát và chăm sóc tận tình.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đã đến phòng bệnh để thăm hỏi, động viên bà sớm hồi phục sức khỏe; đồng thời khẳng định đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn tận tâm trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đã đến phòng bệnh để thăm hỏi, động viên nghệ sĩ Phi Điểu. Ảnh: BVCC

NSƯT Phi Điểu tên thật Nguyễn Thị Phi Phi, sinh năm 1933, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt Nam. Bà là nghệ sĩ gạo cội, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các vai người bà, người mẹ hiền hậu, lam lũ trong nhiều bộ phim như Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ…

Với hình ảnh gần gũi, nhân hậu, bà được công chúng trìu mến gọi là “bà ngoại quốc dân”, “người mẹ hiền từ nhất màn ảnh Việt”. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, sitcom, MV và sẵn sàng hỗ trợ các đạo diễn trẻ, sinh viên điện ảnh với tinh thần cống hiến.

Trước đó như PLO đưa tin, ngày 18-12, họa sĩ Hồng Quân, con trai NSƯT Phi Điểu, cho biết mẹ ông đã nhập viện từ ngày 16-12 do sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo họa sĩ Hồng Quân, thời điểm nhập viện, nghệ sĩ Phi Điểu bị lạnh nhiều. Tuy nhiên, nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời, bà đã được các y bác sĩ tích cực điều trị, hiện tỉnh táo, ăn uống tốt dù vẫn còn mệt.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán nghệ sĩ Phi Điểu bị nhiễm trùng máu và chỉ định điều trị bằng kháng sinh kết hợp truyền dịch.

Họa sĩ Hồng Quân cho biết trước đó không lâu, NSƯT Phi Điểu cũng từng nhập viện điều trị bệnh và đã hồi phục. Tuy nhi

