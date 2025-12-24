Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động cấp giấy phép hành nghề 24/12/2025 16:27

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục rà soát, tăng cường giám sát và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, cấp giấy phép hành nghề.

Ngày 24-12, Sở Y tế TP.HCM thông tin liên quan hoạt động thực hành cấp giấy phép hành nghề.

Theo đó, các học viên đang theo học lấy giấy phép hành nghề tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM phản ánh: Có 2 bác sĩ là TTĐ (40 tuổi) và TVQ (55 tuổi) là học viên thực hành lấy giấy phép hành nghề nhưng lại không đi khoa lâm sàng theo lịch phân công. Thay vào đó, họ có mặt ở khu dịch vụ xoa bóp bấm huyệt có thu phí tại lầu 3 của bệnh viện trong giờ hành chính.

PV báo Thanh Niên đã có nhiều ngày thực tế và thấy đúng như phản ánh. Trong khi đó, thời điểm này, bác sĩ Q được phân công thực hành tại khoa Tim mạch cấp cứu, thời gian từ ngày 3-11 đến 21-12-2025; còn bác sĩ Đ được phân công thực hành tại khoa Nội thần kinh.

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện Y học cổ truyền báo cáo, rà soát và làm rõ các nội dung liên quan. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trước thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến hoạt động tổ chức thực hành để cấp giấy phép hành nghề tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu bệnh viện báo cáo, rà soát và làm rõ các nội dung liên quan.

Theo báo cáo của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, 2 trường hợp được phản ánh đều đã tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền, hiện là người lao động của bệnh viện và đang có giấy phép hành nghề với chức danh y sĩ y học cổ truyền.

Bệnh viện đã ký hợp đồng thực hành 12 tháng để các bác sĩ này tham gia chương trình thực hành theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 96/2023, nhằm đáp ứng điều kiện xin cấp giấy phép hành nghề với chức danh bác sĩ y học cổ truyền.

Qua rà soát, bệnh viện ghi nhận trong một số thời điểm, việc bố trí người thực hành tham gia hỗ trợ hoạt động chuyên môn chưa hoàn toàn phù hợp với lịch phân công thực hành đã được phê duyệt.

Bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, nhận rõ thiếu sót và cam kết không công nhận các khoảng thời gian thực hành không đúng quy định, đồng thời bố trí bổ sung đầy đủ thời gian thực hành theo đúng kế hoạch, nội dung và thời lượng.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định, pháp luật hiện hành không cấm người đang là người lao động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia chương trình thực hành để xin cấp giấy phép hành nghề phù hợp với văn bằng chuyên môn.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hành phải được quản lý chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định; tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ, không kê khai chồng chéo thời gian thực hành.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình tổ chức thực hành, tăng cường giám sát và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý hành nghề.