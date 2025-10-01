Người dân TP.HCM có thể tra cứu giấy phép của phòng khám, bác sĩ 01/10/2025 11:31

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM khuyến khích người dân nên sử dụng Cổng tra cứu hành nghề Y – Dược để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nhiều trường hợp phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh, địa chỉ, nhân sự hành nghề, phạm vi hoạt động cũng như thông tin xử phạt vi phạm hành chính.

Sở Y tế đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khám chữa bệnh.

Để giúp người dân dễ dàng lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín, từ tháng 10-2024, Sở Y tế TP.HCM đã đưa vào hoạt động Cổng tra cứu hành nghề Y – Dược. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai minh bạch và hỗ trợ người dân dễ dàng lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín

Trên cổng này, toàn bộ thông tin về giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, địa chỉ, nhân sự hành nghề, phạm vi chuyên môn và cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính… đều được công khai. Người dân chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể tra cứu và nắm bắt thông tin chính xác, minh bạch.

Sở Y tế cho biết việc triển khai cổng tra cứu là một bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý hành nghề y tế. Điều này cũng giúp người dân yên tâm hơn trong việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh, đồng thời góp phần ngăn chặn, phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Sở Y tế TP.HCM khuyến khích người dân nên sử dụng cổng tra cứu để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tránh rủi ro khi đến khám chữa bệnh tại những cơ sở không đảm bảo điều kiện.