2 chiếc răng giả ở trong phổi người đàn ông 26 năm 24/12/2025 16:07

(PLO)- Người đàn ông 49 tuổi ở Đà Nẵng làm răng giả năm 22 tuổi, một năm sau mất răng nhưng không biết vì sao. Mới đây, bác sĩ nội soi lấy 2 chiếc răng giả ở trong phổi ra ngoài.

Ngày 24-12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng vừa nội soi phế quản, lấy ra dị vật là 2 chiếc răng giả trong phổi bệnh nhân NĐH (49 tuổi).

Các bác sĩ nội soi lấy 2 chiếc răng giả ở trong phổi người đàn ông. Ảnh: BV

Trước đó, bệnh nhân NĐH (ngụ xã Thăng An, TP Đà Nẵng) được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng sốt, ho, khó thở.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân H làm răng giả khi 22 tuổi. Một năm sau, bệnh nhân không may làm mất 2 chiếc răng nhưng không xác định được nguyên nhân và cũng không thăm khám chuyên khoa.

Trong suốt những năm sau đó, bệnh nhân bắt đầu bị viêm phổi tái diễn 1 đến 2 đợt mỗi năm, chủ yếu tự mua thuốc điều trị, không chụp X-quang phổi hay kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện.

Gần đây, bệnh nhân có biểu hiện ho nhiều, sốt. Đến thăm khám tại bệnh viện tuyến dưới, kết quả chụp CT scan ngực phát hiện dị vật đường thở, nghi ngờ là kim loại nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để xử trí chuyên sâu.

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán có dị vật đường thở tồn tại lâu ngày trong phổi.

Ths. BS CKII Nguyễn Bá Hùng, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết dị vật đã bị bỏ quên hơn 20 năm, kèm theo tình trạng viêm đông đặc và xẹp phổi, nguy cơ dị vật bám dính chặt vào niêm mạc phế quản rất cao.

Ê-kíp điều trị ưu tiên điều trị kháng sinh và kháng viêm tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm phù nề, hạn chế biến chứng trong quá trình can thiệp.

Sau khi tình trạng viêm nhiễm cải thiện, bệnh nhân được nội soi phế quản. Các bác sĩ đã gắp thành công dị vật là 2 chiếc răng từ trong phổi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân.

Sau khi nội soi, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết sốt, giảm ho, đã xuất viện.

Bác sĩ nội soi dị vật trong phổi. Ảnh: BV

Bác sĩ Nguyễn Bá Hùng khuyến cáo, người dân cần đặc biệt thận trọng trong ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, nhất là khi ngậm các vật nhỏ như vỉ thuốc, đinh, tăm, hạt trái cây… Những dị vật này rất dễ đi vào đường thở trong lúc nói chuyện, cười, ho hoặc ngủ, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Khi nghi ngờ hít phải dị vật hoặc có các biểu hiện bất thường như ho kéo dài, có thể ho ra máu, viêm phổi tái diễn, khó thở, sốt không rõ nguyên nhân... người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được thăm khám, chụp X-quang, CT scan và xử trí kịp thời.