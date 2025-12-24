Vừa giật vé số của người khuyết tật thì gặp cảnh sát tuần tra 24/12/2025 09:16

(PLO)- Vừa cướp giật vé số của người khuyết tật ở Đà Nẵng, thanh niên bị cảnh sát đi tuần tra cùng người đi đường truy đuổi, bắt giữ.

Ngày 24-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa quyết định tạm giữ Văn Viết Long (17 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Văn Viết Long tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 23-12, Long chạy xe máy lang thang trên các đường nhằm tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản.

Khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, khi đến lô 17 đường Nguyễn Tất Thành ở phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, Long thấy ông NVQ (65 tuổi, ngụ phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị khuyết tật đang ngồi xe lăn đi bán vé số dạo.

Long lại gần vờ hỏi mua. Khi ông Q đưa 13 tập vé số để lựa chọn, Long chỉ trả lại một tập, giữ lại 12 tập và yêu cầu ông Q chọn giúp hai tờ vé số.

Trong lúc ông Q đang cúi xuống lựa chọn, Long nhanh chóng lái xe máy bỏ chạy về hướng cây xăng Gia Nguyễn Tâm.

Nghe tiếng tri hô của ông Q, tổ tuần tra Công an phường Hải Vân đang làm nhiệm vụ kịp thời phối hợp cùng hai người dân truy đuổi, bắt giữ.