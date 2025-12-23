Khởi tố 20 người mang dao rựa chạy xe máy đi tìm đối thủ để chém 23/12/2025 12:22

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, đi xe máy dạo trên các tuyến đường tìm người để đánh vừa bị cơ quan công an khởi tố.

Ngày 23-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT vừa khởi tố 20 bị can. Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam 14 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

20 thanh thiếu niên mang hung khí chạy xe máy tìm người để đánh. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, đêm 20 rạng sáng 21-9, nhóm này mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, rựa, tuýp sắt… Các bị can tụ tập, chạy xe máy qua nhiều tuyến đường nhằm tìm người có mâu thuẫn để đánh nhau.

Đoàn xe xuất phát từ xã Thăng Bình, chạy qua địa bàn các xã Xuân Phú, Nam Phước, Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường nhưng không gặp “đối thủ”. Sau đó, cả nhóm quay về xã Thăng Bình cất giấu hung khí.

Hành vi manh động, coi thường pháp luật của nhóm này gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại nhiều địa bàn.