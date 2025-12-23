Y án tử hình nghịch tử sát hại mẹ ruột rồi phi tang xác 23/12/2025 11:36

(PLO)- Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đoàn Mai Khanh về tội giết người.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án tử hình về tội giết người đối với bị cáo Đoàn Mai Khanh (30 tuổi).

Nghịch tử sát hại mẹ ruột, định phi tang xác không thoát án tử hình.



Theo bản án sơ thẩm, Khanh và mẹ ruột là bà H sống cùng nhà tại thôn Thuận Hòa, xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng.

Khoảng 7 giờ ngày 31-12-2024, sau khi ngủ dậy, Khanh đi xuống bếp tìm đồ ăn sáng nhưng không có. Cho rằng mẹ không lo chu đáo việc ăn uống trong gia đình, Khanh lấy con dao sát hại bà H tử vong.

Để che giấu hành vi, Khanh chờ đến tối dùng chăn bông quấn thi thể bà H lại với ý định ném xuống bến đò phi tang. Khi đến đoạn qua chợ Phú Thuận, Khanh mệt nên để xác bà H nằm trên đường. Vụ việc bị người dân phát hiện, trình báo công an.

Theo giám định, Khanh bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma tuý.

Năm 2015, Khanh bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Đến năm 2022, Khanh tiếp tục bị xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi ra tù được 9 tháng, Khanh xuống tay tàn nhẫn với mẹ ruột của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 7-2025, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Khanh mức án tử hình về tội giết người. Khanh cho rằng bản án quá nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng nhận định hành vi của Khanh là đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù không có mâu thuẫn gì với mẹ ruột nhưng đã ra tay một cách nhẫn tâm.

Khanh phạm tội với hai tình tiết định khung là có tính chất côn đồ và giết mẹ của mình. Ngoài ra, Khanh còn có 3 tình tiết tăng nặng TNHS là tái phạm, phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

HĐXX cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.