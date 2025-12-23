Bộ Y tế: Yêu cầu điều tra vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP.HCM 23/12/2025 09:09

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) trong vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì xảy ra tại TP.HCM, công khai kết quả xử lý rộng rãi để cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Cục cho biết đã nhận được thông tin ngày 22-12 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) đang tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp nghi bị ngộ độc sau ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương vào cuộc xử lý. Theo đó, Cục yêu cầu các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực để cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Một trong những bệnh nhân nghi ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: BVCC

Cục đề nghị cơ quan chức năng địa phương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ các nguồn cung cấp nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc. Đồng thời, lực lượng chức năng cần lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, sớm tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Cục cũng nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý phải được công khai rộng rãi để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cạnh đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh từ khâu sơ chế, chế biến đến vận chuyển.

Các cơ sở thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm đúng quy định. Cục cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong việc lựa chọn thực phẩm và cơ sở ăn uống, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ sự kiện hoặc bữa ăn đông người.