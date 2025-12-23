Bộ Y tế: Yêu cầu điều tra vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP.HCM

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Theo đó, Cục cho biết đã nhận được thông tin ngày 22-12 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) đang tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp nghi bị ngộ độc sau ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương vào cuộc xử lý. Theo đó, Cục yêu cầu các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực để cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.
Cục đề nghị cơ quan chức năng địa phương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ các nguồn cung cấp nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc. Đồng thời, lực lượng chức năng cần lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, sớm tìm ra nguyên nhân cụ thể.
Cục cũng nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý phải được công khai rộng rãi để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Cạnh đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh từ khâu sơ chế, chế biến đến vận chuyển.
Các cơ sở thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm đúng quy định. Cục cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong việc lựa chọn thực phẩm và cơ sở ăn uống, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ sự kiện hoặc bữa ăn đông người.
Ngày 22-12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết đã tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị.
Bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc bệnh viện, cho biết đã có báo cáo gửi Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc tiếp nhận điều trị 46 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì.
Trước nhập viện, các bệnh nhân đã ăn bánh mì của tiệm NH tại địa chỉ Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, TP.HCM, từ 4 giờ ngày 19-12.
Sau khi được điều trị, một số trường hợp nhẹ đã ổn định sức khỏe và xuất viện, một số trường hợp nặng vẫn đang còn theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.
Theo rà soát, điều tra từ ngày 19 đến 21-12, qua thông tin từ các cơ sở y tế và lời kể của một số ca bệnh đã ăn bánh mì NH, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 66 trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
UBND phường Phú Mỹ cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ, Công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra thông tin ban đầu liên quan đến các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
Tiến hành xác minh tại cơ sở kinh doanh bánh mì NH, đoàn ghi nhận cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên, cũng như không có hợp đồng mua bán bánh mì và các loại nguyên liệu như rau thơm, dưa leo.
Theo lời khai của chủ cơ sở, khi nhận được tin báo có các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì NH, cơ sở đã tự nguyện đóng cửa từ 11 giờ ngày 21-12-2025 và đến thăm các trường hợp đang nằm viện tại bệnh viện.