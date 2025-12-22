TP.HCM: Gần 70 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở phường Phú Mỹ 22/12/2025 17:30

(PLO)- Phường Phú Mỹ (TP.HCM) ghi nhận có 66 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một tiệm bánh mì trên địa bàn.

Ngày 22-12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị.

BS CKII Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, cho biết cùng ngày, bệnh viện đã có báo cáo gửi Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc tiếp nhận điều trị 46 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì.

Theo đó, các bệnh nhân nhập bệnh viện cho biết đã ăn bánh mì của tiệm NH tại địa chỉ Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, TP.HCM, từ 4 giờ ngày 19-12. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt.

Một trong những bệnh nhân nghi ngộ độc sau ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: BVCC

Sau khi được điều trị, một số trường hợp nhẹ đã ổn định sức khỏe và xuất viện, một số trường hợp nặng vẫn đang còn theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết đơn vị đã phối hợp lấy 38 mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm để xác minh nguyên nhân ngộ độc.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Phú Mỹ, khoảng 15 giờ ngày 21-12, nơi đây đã nhận được thông tin từ một phòng khám về các trường hợp đầu tiên có các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì Ngọc Hà trên địa bàn.

UBND phường Phú Mỹ cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phường phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ, Công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra thông tin ban đầu liên quan đến các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo rà soát, điều tra từ ngày 19 đến 21-12, qua thông tin từ các cơ sở y tế và lời kể của một số ca bệnh đã ăn bánh mì NH, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 66 trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Tình trạng sức khỏe các ca bệnh hiện đã ổn định, một số đã được cho xuất viện về nhà theo dõi, số còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Tiến hành xác minh tại cơ sở kinh doanh bánh mì NH ghi nhận chủ cơ sở là ông Lương Cao T (sinh năm 1992) và bà Lý Thị Mỹ H (sinh năm 1988) là quản lý cơ sở.

Đoàn ghi nhận cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên, cũng như không có hợp đồng mua bán bánh mì và các loại nguyên liệu như rau thơm, dưa leo.

Hàng chục người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ. Ảnh minh họa

Theo lời khai của chủ cơ sở, khi nhận được tin báo có các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì NH, cơ sở đã tự nguyện đóng cửa từ 11 giờ ngày 21-12-2025 và đến thăm các trường hợp đang nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Về cơ sở vật chất, bánh mì NH có hai địa điểm kinh doanh. Địa điểm thứ nhất là xe đẩy bánh mì tại số 964 đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, với ba nhân viên bán hàng, trung bình mỗi ngày bán khoảng 600 ổ bánh.

Cách xe đẩy khoảng 20 m là một phòng trọ nhỏ được sử dụng làm kho chứa bánh mì và nguyên liệu thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, xe đẩy không còn thực phẩm, kho cũng không còn thực phẩm, chỉ có một tủ mát không chứa thực phẩm, dùng chung với các vật dụng sinh hoạt gia đình.

Địa điểm thứ hai là trụ sở chính tại Tổ 5, khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM. Tại đây, bánh mì và nguyên liệu được nhập về để sơ chế, cắt thái rồi vận chuyển xuống địa điểm bán. Cơ sở chính thường có hai nhân viên, trung bình bán khoảng 200 ổ mỗi ngày.

Khi đoàn kiểm tra, tại cơ sở có hai tủ đông và hai tủ mát, trong đó hai tủ đông và một tủ mát không còn bánh mì và các sản phẩm giò, chả ở khu vực chế biến. Một tủ mát đặt gần khu vực bán hàng còn lại số lượng ít thực phẩm gồm: Một bịch chả bò, một bịch chả lụa, một bịch pate, hai bịch thịt nguội, một bịch dưa leo nguyên trái và một bịch ớt cắt lát. Đoàn công tác đã tiến hành niêm phong tủ mát chứa các thực phẩm giò chả còn lại và ba hộp sốt trứng do cơ sở tự làm, đang để ở nhiệt độ phòng.

Trước tình hình vẫn còn một số ca bệnh tiếp tục nhập Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để theo dõi, UBND phường Phú Mỹ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cập nhật tình hình và báo cáo kịp thời.

Đồng thời, UBND phường kiến nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM hỗ trợ điều tra, lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm theo quy định; đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ, Phòng Văn hóa – Xã hội, Trạm Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập tiếp tục cập nhật, báo cáo khi phát sinh ca bệnh và phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu.

Chiều 22-12, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ thông tin phòng chuyên môn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật các ca nghi ngộ độc có tăng thêm không so với số liệu sáng cùng ngày để tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn và thông tin sau đến báo chí.