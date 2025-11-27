79 công nhân và học sinh ở TP.HCM cấp cứu nghi phản vệ thức ăn, ngộ độc thực phẩm 27/11/2025 21:04

(PLO)- Chỉ trong 1 ngày, 2 bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận 79 trường hợp là công nhân và học sinh cấp cứu nghi do phản vệ thức ăn, ngộ độc thực phẩm.

Tối 27-11, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) cho biết vào chiều cùng ngày, nơi đây có tiếp nhận 60 trường hợp là công nhân của một công ty trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP.HCM, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, bữa trưa cùng ngày do đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị, gồm các món: cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá – đậu bắp.

Sau khi ăn khoảng 1-2 giờ, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đỏ da, ngứa, đau đầu, tê môi… nên được công ty đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện cho biết trong tổng số 60 ca tiếp nhận, 36 trường hợp đã được bác sĩ xử trí, cho xuất viện theo dõi tại nhà, hiện sức khỏe ổn định. 24 trường hợp còn lại được giữ lại điều trị nội trú để tiếp tục theo dõi, tất cả đều trong tình trạng tạm ổn, không có ca nặng, không ghi nhận tử vong.

Các bệnh nhân đều cho biết đã sử dụng chung suất ăn trưa do công ty này cung cấp. Thực phẩm nghi ngờ được xác định là cá cam trong khẩu phần bữa trưa.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, bệnh viện đã lấy mẫu, báo cáo nhanh đến các cơ quan chức năng và phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiến hành điều tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của công ty này.

Hiện ngành y tế đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe các công nhân còn nằm viện.

Tối 27-11, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cũng cho biết cùng ngày, khoa Cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận 19 trường hợp học sinh cấp cứu với các triệu chứng nổi mẩn đỏ, dị ứng nghi phản vệ thức ăn.

Trong đó, 17 trường hợp có triệu chứng phản vệ thức ăn mức độ nhẹ (mức độ 1), được bác sĩ xử trí ban đầu và cho xuất viện về nhà theo dõi. Còn 2 trường hợp phản vệ độ 2, bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi.

“Vụ việc đã được bệnh viện báo cáo nhanh cho Sở Y tế TP.HCM và HCDC theo quy trình tiếp nhận nhiều ca có triệu chứng ngộ độc thực phẩm” – đại diện bệnh viện nói.