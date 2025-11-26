Tìm ra nguyên nhân khiến hơn 300 người nhập viện sau khi ăn bánh mì 26/11/2025 17:39

(PLO)- Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân khiến hàng trăm người nhập viện là do bên trong bánh mì có chứa vi khuẩn Salmonella.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện vào ngày 7-11, hôm nay (26-11), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.

Một bệnh nhân nhập viện do ăn bánh mì.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn Bánh mì cóc CB (nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Sở An toàn thực phẩm đã phối hợp cùng với Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông… tiến hành triển khai ngay công tác xác minh, điều tra nguyên nhân.

Đơn vị này đã điều tra dịch tễ ca bệnh tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện do ăn bánh mì.

Đến ngày 13-11 ghi nhận có 316 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn bánh mì của cơ sở nêu trên.

Song song với công tác điều tra dịch tễ, Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm và gửi kiểm nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, điều tra điều kiện chế biến, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở. Ghi nhận về nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và người tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở điều trị hỗ trợ lấy 27 mẫu bệnh phẩm để tìm tác nhân gây bệnh, kết quả 15/27 mẫu phát hiện có vi khuẩn Salmonella.

Sau khi tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Sở An toàn thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì CBgây ra với nguyên nhân là Bánh mì, căn nguyên gây ra ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella.

Sở An toàn thực phẩm đang tiếp tục xử lý đúng theo quy định đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm.